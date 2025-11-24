Эта история о ремонте подвески не только продемонстрировала потенциал современных технологий, но и спровоцировала дискуссию о безопасности и гендерных стереотипах в технической сфере, пишет 24 Канал.

Может ли ИИ заменить профессиональных автослесарей?

Пользовательница TikTok, которая ведет блог под ником everything_bylaneise, описывает себя как "молодую Марту Стюарт". Она имеет профессиональный опыт работы электриком и в сфере ремонта домов. Столкнувшись с проблемой неисправной подвески на своей Honda Accord, она обратилась в автомастерскую.

Механики оценили стоимость работ и запчастей в сумму около 2800 долларов. Поражена таким ценником, женщина решила проконсультироваться с искусственным интеллектом. По ее словам, ChatGPT предложил альтернативный план действий: найти необходимую деталь на автосвалке, что стоило бы всего 50 долларов.

Имея необходимые инструменты благодаря своей основной профессии, она решила выполнить работу самостоятельно, хотя раньше никогда не занималась ремонтом авто. Процесс замены она сняла на видео и выложила в сеть.

Как отреагировали зрители?

На видео женщина демонстрирует, как собственноручно устанавливает элементы подвески, и, на первый взгляд, все проходит довольно гладко. Однако публикация видео спровоцировала волну критических комментариев, преимущественно от мужской аудитории.

Комментаторы выразили беспокойство, а иногда и возмущение методами ее работы. Один из пользователей по имени Уолт эмоционально заявил, что она допустила роковую ошибку, не использовав страховочные подставки и не положив колесо под раму автомобиля. Он подчеркнул, что достаточно одного соскальзывания машины с домкрата, чтобы заплатить за это жизнью.

Автор отвечает

Автор видео не замедлила с ответом. В следующем ролике она опровергла предположения критиков, продемонстрировав, что на самом деле придерживалась всех правил техники безопасности. Она показала, что под рамой автомобиля действительно лежало колесо для страхования, а также использовалась специальная подставка-тренога.

Женщина посоветовала комментаторам изменить тон общения, если они действительно хотят помочь, особенно когда они делают выводы, не зная полной картины. Она подчеркнула, что хотя ее подход к ремонту был нестандартным, он не был ошибочным.

Эксперты в чате

Эксперты по авторемонту соглашаются, что использование страховочных подставок является критически важным этапом. Гидравлический домкрат предназначен лишь для поднятия веса, а не для его длительного удержания. Стойки-треноги обеспечивают стабильность автомобиля на ровной поверхности и гарантируют, что транспортное средство не упадет на человека в случае отказа гидравлики. Любой опытный механик подтвердит, что работа под машиной без такой страховки недопустима.

Несмотря на критику, значительная часть зрителей поддержала изобретательность женщины. Люди в комментариях выражали восхищение тем, как она смогла избежать "грабительского" счета, а также шутили, что теперь она сама может брать деньги за ремонт. Некоторые из пользователей дали ей действительно полезные советы, например, инвестировать в качественный динамометрический ключ или как можно быстрее сделать развал-схождение колес. Другие же предостерегали от покупки деталей подвески на свалках, указывая на потенциальные риски.

Проблема больших счетов

Этот случай стал иллюстрацией более широкого тренда: из-за роста цен потребители все чаще полагаются на YouTube и искусственный интеллект для решения бытовых проблем – ремонта техники, собственного изготовления чего-то, что раньше нужно было покупать, и других задач.

Пользователи также делились в комментариях собственными историями о том, как они чинили компьютеры или систему отопления в авто с помощью видеоинструкций, поскольку не могли позволить себе услуги профессионалов.