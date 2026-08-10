Сколько спутников уже выведено на орбиту

В марте 2026 года на околоземную орбиту уже вывели 16 аппаратов. Согласно планам страны-агрессора, количество спутников должно увеличиться до 292 в 2027 году, а к 2035 году – до 924 единиц. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Москва внедряет "Рассвет" – фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами,

– прокомментировал Вадим Скибицкий.

Он добавляет, что пока они могут работать лишь фрагментарно, когда спутник проходит над территорией Украины, но когда россияне выведут полноценную группировку спутников – система будет работать как Starlink.

Украинские военные специалисты уже обсуждают возможные методы противодействия новой угрозе. Ранее советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" что появление спутникового интернета у противника может улучшить координацию между подразделениями РФ и позволит им напрямую управлять беспилотниками в режиме реального времени.

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Кто разрабатывает "Рассвет" и какие существуют проблемы?

Разработкой "Рассвета" занимается российская компания "Бюро 1440", входящая в "ИКС Холдинг". Несмотря на заявления об успехах, проект отстает от первоначальных графиков из-за неспособности России самостоятельно производить качественную микроэлектронику, датчики и радиационно-стойкие микросхемы.

Продукция разработчиков зависит от "серого" импорта и подпадающих под санкции западных компонентов. Российская система также уступает Starlink и по количеству, и по техническим характеристикам.

В настоящее время у Илона Маска более 10 тысяч спутников на высоте около 450 километров, тогда как спутники "Рассвет" запускают на высоту 800 километров, что увеличивает задержку сигнала.

Кроме того, антенна российского терминала имеет размеры 60 на 60 сантиметров и весит до 15 килограммов, тогда как вес антенны Starlink составляет от 1,1 до 3,2 килограмма. Такий вес затрудняет установку оборудования на беспилотники и снижает их дальность полета.

Несмотря на технические сложности и провалы в импортозамещении, Россия продолжает искать способы адаптации новейших технологий для ведения войны. В то же время Силы обороны Украины уже анализируют риски и разрабатывают решения для нейтрализации спутниковой связи оккупантов.