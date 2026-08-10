Скільки супутників уже вивели на орбіту

У березні 2026 року на навколоземну орбіту вже вивели 16 апаратів. За планами країни-агресорки, угруповання мають наростити до 292 супутників у 2027 році, а до 2035 року – до 924 одиниць. Про це розповів заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Москва впроваджує "Рассвєт" – фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалося їхніми планами,

– прокоментував Вадим Скібіцький.

Він додає, що наразі вони можуть працювати лише фрагментарно, коли супутник проходить над територією України, але коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – система працюватиме як Starlink.

Українські військові фахівці вже обговорюють можливі методи протидії новій загрозі. Раніше радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" що поява супутникового інтернету у ворога може покращити координацію між підрозділами РФ та дозволить їм напряму керувати безпілотниками у режимі реального часу.

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Хто розробляє "Рассвєт" і які є проблеми?

Розробкою "Рассвєт" займається російська компанія "Бюро 1440", яка входить до "ІКС Холдингу". Попри заяви про успіхи, проєкт відстає від початкових графіків через нездатність Росії самостійно виготовляти якісну мікроелектроніку, датчики та стійкі до радіації мікросхеми.

Продукція розробників залежить від сірого імпорту та підсанкційних західних компонентів. Російська система також поступається Starlink і за кількістю, і за технічними характеристиками.

Наразі Ілон Маск має понад 10 тисяч супутників на висоті близько 450 кілометрів, тоді як супутники "Рассвєт" запускають на висоту 800 кілометрів, що збільшує затримку сигналу.

Окрім того, антена російського терміналу має габарити 60 на 60 сантиметрів та важить до 15 кілограмів, тоді як вага антени Starlink становить від 1,1 до 3,2 кілограма. Така вага ускладнює встановлення обладнання на безпілотники та знижує їхню дальність польоту.

Попри технічні складнощі та провали в імпортозаміщенні, Росія продовжує шукати способи адаптації новітніх технологій для ведення війни. Водночас Сили оборони України вже аналізують ризики та розробляють рішення для нейтралізації супутникового зв'язку окупантів.