Какой предмет можно официально считать первым оружием в истории?

Антропологи обычно определяют оружие как предметы, которые используются для причинения насилия другим живым существам – будь то в конфликтах между соплеменниками или во время охоты. Арсенал древних людей существенно отличался от того, что мы видим сегодня, однако археологи не спешат называть оружием любой острый предмет, ведь ключевую роль играют контекст и намерения создателя, пишет 24 Канал.

Во время раскопок специалисты ищут свидетельства охоты, например, кости животных со следами обработки, или специфические орудия, с помощью которых могли изготавливать средства нападения. Они также анализируют микроскопические следы износа и остатки органики непосредственно на артефактах.

Оружие – это не просто инструменты для нанесения вреда, а материальные доказательства, позволяющие заглянуть в жизнь наших предков, понять, как они сочетали материалы, использовали воображение и сотрудничали,

– объясняет основатель Общества боевой археологии и докторант Стокгольмского университета Рольф Варминг.

Наиболее убедительным претендентом на звание древнейшего оружия считается копье из Клектона. Его возраст оценивают в более чем 400 тысяч лет. Этот артефакт был найден еще в 1911 году в Клактоне-он-Си, что в английском графстве Эссекс. Он представляет собой фрагмент острия длиной 37 сантиметров, изготовленный из тисового дерева.

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Наконечник копья из Клактона, изготовленный из древесины тиса, является верхней частью более длинного копья, которое было изготовлено более 400 000 лет назад / Фото Annemieke Milks

Ученые предполагают, что наконечник отломился от более длинного оружия во время охоты или был поврежден намеренно в рамках определенного ритуала.

Интересно, почему это копье изготовили представители вида Homo heidelbergensis (гейдельбергский человек) или неандертальцы, ведь первые Homo sapiens появились лишь около 300 тысяч лет назад. Форма находки свидетельствует о том, что это было колющее оружие для коллективной охоты.

Еще одной масштабной находкой является арсенал из Шенинггена, Германия. Начиная с 1992 года археологи обнаружили там от 20 до 25 деревянных орудий, возраст которых составляет от 200 до 300 тысяч лет. Это наиболее полно сохранившиеся деревянные артефакты в мире, среди которых есть как полноразмерные копья длиной более 2 метров, так и более короткие метательные палки длиной около 65 сантиметров.



Различные ракурсы метательной палки из Шенинггена / Фото Volker Minkus

Интересно, что согласно исследованию 2025 года, эти орудия могли принадлежать неандертальцам. Копья изготавливали преимущественно из ели и сосны, а их концы закаливали на огне.

Еще одним претендентом являются каменные наконечники из Кату-Пан в Южной Африке. Их возраст достигает 500 тысяч лет, что делает их теоретически самыми древними. На краях этих камней обнаружили следы износа, а форма основания указывает на то, что их крепили к деревянным рукояткам. Несмотря на столь впечатляющую древность, некоторые исследователи считают эти доказательства косвенными, поскольку деревянные рукоятки не сохранились. Однако находка свидетельствует о том, что Homo heidelbergensis могли использовать сложные охотничьи тактики задолго до появления современного человека.

Археологи признают, что в истории могли существовать и более древние образцы оружия, однако органические материалы, такие как сухожилия, волокна или клей, очень быстро разрушаются под воздействием времени. Поэтому копье из Клектона на данный момент остается наиболее обоснованным ответом на вопрос о древнейшем известном оружии.