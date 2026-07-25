Який предмет можна офіційно вважати першою зброєю в історії?

Антропологи зазвичай визначають зброю як об'єкти, що їх використовують для заподіяння насильства іншим живим істотам – чи то у конфліктах між одноплемінниками, чи то під час полювання. Арсенал ранніх людей суттєво відрізнявся від того, що ми бачимо сьогодні, проте археологи не поспішають називати зброєю будь-який гострий предмет, адже ключову роль відіграють контекст та наміри творця, пише 24 Канал.

Під час розкопок фахівці шукають докази полювання, наприклад, кістки тварин зі слідами обробки, або специфічні знаряддя, якими могли виготовляти засоби нападу. Вони також аналізують мікроскопічні сліди зносу та залишки органіки безпосередньо на артефактах.

Зброя – це не просто інструменти для заподіяння шкоди, а матеріальні докази, що дозволяють зазирнути в життя наших предків, зрозуміти, як вони поєднували матеріали, використовували уяву та співпрацювали,

– пояснює засновник Товариства бойової археології та докторант Стокгольмського університету Рольф Вармінг.

Найбільш переконливим претендентом на звання найдавнішої зброї вважають спис із Клектона. Його вік оцінюють у понад 400 тисяч років. Цей артефакт знайшли ще у 1911 році в Клектон-он-Сі, що в англійському графстві Ессекс. Він являє собою фрагмент вістря довжиною 37 сантиметрів, виготовлений із тисового дерева.

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Наконечник спису з Клактона, виготовлений з деревини тиса, є верхньою частиною довшого спису, який було виготовлено понад 400 000 років тому / Фото Annemieke Milks

Вчені припускають, що наконечник відламався від довшої зброї під час полювання або був пошкоджений навмисно в межах певного ритуалу.

Цікаво, що цей спис виготовили представники виду Homo heidelbergensis (Гайдельберзька людина) або неандертальці, адже перші Homo sapiens з'явилися лише близько 300 тисяч років тому. Форма знахідки свідчить про те, що це була колюча зброя для колективного полювання.

Іншою масштабною знахідкою є арсенал із Шенінггена, Німеччина. Починаючи з 1992 року, археологи виявили там від 20 до 25 дерев'яних знарядь, вік яких становить від 200 до 300 тисяч років. Це найбільш повно збережені дерев'яні артефакти у світі, серед яких є як повнорозмірні списи довжиною понад 2 метри, так і коротші метальні палиці довжиною близько 65 сантиметрів.



Різні ракурси метальної палиці з Шенінггена / Фото Volker Minkus

Цікаво, що згідно з дослідженням 2025 року, ці знаряддя могли належати неандертальцям. Списи виготовляли переважно з ялини та сосни, а їхні кінці гартували на вогні.

Ще одним претендентом є кам'яні вістря з Кату Пан у Південній Африці. Їхній вік сягає 500 тисяч років, що робить їх теоретично найстарішими. На краях цих каменів знайшли сліди зносу, а форма основи вказує на те, що їх кріпили до дерев'яних руків'їв. Попри таку вражаючу давність, деякі дослідники вважають ці докази непрямими, оскільки дерев'яні руків'я не збереглися. Проте знахідка свідчить, що Homo heidelbergensis могли використовувати складні мисливські тактики задовго до появи сучасної людини.

Археологи визнають, що в історії могли існувати й старіші зразки озброєння, проте органічні матеріали, такі як сухожилля, волокна чи клей, дуже швидко руйнуються під впливом часу. Тому спис із Клектона наразі залишається найбільш обґрунтованою відповіддю на питання про найдавнішу відому зброю.