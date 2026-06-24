Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал изображения, которые, вероятно, являются официальными пресс-рендерами Samsung Galaxy Watch Ultra 2. На них устройство показано в двух цветах — черном и зеленом. Об этом пишет Mashable.

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Что показала новая утечка?

Появление этих материалов вызвало дополнительный интерес среди поклонников бренда, ведь недавно Бласс заявлял о намерении прекратить активную деятельность, связанную с публикацией утечек информации. В то же время сами изображения выглядят очень убедительно и соответствуют предыдущим слухам о будущей новинке.

Ожидается, что официальная презентация устройства состоится в ходе следующего мероприятия Samsung Unpacked, которое, по неофициальной информации, может пройти в конце июля в Лондоне. Судя по опубликованным изображениям, Samsung не стала кардинально менять внешний вид модели. Galaxy Watch Ultra 2 сохраняет характерный дизайн с корпусом в форме "сквиркла" — сочетание квадратных и круглых элементов, дебютировавшее в первом поколении Ultra.

Впрочем, внимательные пользователи заметят несколько отличий. Наиболее очевидным изменением стали цифры на безеле вместо простых черточек, которые использовались ранее. Именно эта деталь позволяет быстрее всего отличить новинку от предыдущей модели.

Также сообщается о более тонком безеле вокруг дисплея. На рендерах он действительно выглядит несколько уже, хотя оценить масштаб изменений без официальных характеристик пока сложно.

Какие характеристики удалось разглядеть?

Особый интерес вызвали фотографии задней панели часов, ведь на ней видна часть технических параметров устройства.

В частности, утечка подтверждает:

корпус диаметром 47 миллиметров;

защитное сапфировое стекло;

поддержку LTE;

наличие GPS;

водонепроницаемость класса 10 ATM.

Последний показатель означает, что часы рассчитаны на использование во время плавания и других видов активности в воде под значительным давлением.

Что ещё известно о новинке?

Предыдущие утечки также указывали на доработку боковых кнопок управления. Ожидается, что они станут более удобными в использовании во время тренировок и активного отдыха.

В целом Samsung, похоже, придерживается эволюционного подхода к развитию линейки Ultra. Вместо радикального редизайна компания сосредотачивается на улучшении уже проверенной конструкции и постепенном совершенствовании отдельных элементов. Это может свидетельствовать о том, что производитель доволен приёмом первого поколения Galaxy Watch Ultra и стремится укрепить позиции в сегменте премиальных спортивных смарт-часов, где он конкурирует с флагманскими моделями других производителей.

Окончательно подтвердить все характеристики и возможности Galaxy Watch Ultra 2 удастся только после официального анонса. Впрочем, нынешняя утечка уже даёт достаточно полное представление о том, как будет выглядеть одно из главных носимых устройств Samsung в 2026 году.