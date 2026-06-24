Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував зображення, які, ймовірно, є офіційними пресрендерами Samsung Galaxy Watch Ultra 2. На них пристрій показаний у двох кольорах – чорному та зеленому. Про це пише Mashable.

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Що показав новий витік?

Поява цих матеріалів викликала додатковий інтерес серед фанатів бренду, адже нещодавно Бласс заявляв про намір припинити активну діяльність, пов'язану з публікацією витоків інформації. Водночас самі зображення виглядають дуже переконливо та відповідають попереднім чуткам про майбутню новинку.

Очікується, що офіційна презентація пристрою відбудеться під час наступного заходу Samsung Unpacked, який, за неофіційною інформацією, може пройти наприкінці липня в Лондоні. Судячи з оприлюднених зображень, Samsung не стала кардинально змінювати зовнішність моделі. Galaxy Watch Ultra 2 зберігає характерний дизайн із корпусом у формі "сквіркла" – поєднання квадратних та круглих елементів, який дебютував у першому поколінні Ultra.

Втім, уважні користувачі помітять кілька відмінностей. Найбільш очевидною зміною стали цифри на безелі замість простих рисок, які використовувалися раніше. Саме ця деталь дозволяє найшвидше відрізнити новинку від попередньої моделі.

Також повідомляється про тонший безель навколо дисплея. На рендерах він дійсно виглядає дещо вужчим, хоча оцінити масштаб змін без офіційних характеристик поки складно.

Які характеристики вдалося розгледіти?

Особливий інтерес викликали фотографії задньої панелі годинника, адже на ній видно частину технічних параметрів пристрою.

Зокрема, витік підтверджує:

корпус діаметром 47 міліметрів;

захисне сапфірове скло;

підтримку LTE;

наявність GPS;

водозахист класу 10 ATM.

Останній показник означає, що годинник розрахований на використання під час плавання та інших активностей у воді під значним тиском.

Що ще відомо про новинку?

Попередні витоки також вказували на доопрацювання бічних кнопок керування. Очікується, що вони стануть зручнішими у використанні під час тренувань та активного відпочинку.

Загалом Samsung, схоже, дотримується еволюційного підходу до розвитку лінійки Ultra. Замість радикального редизайну компанія зосереджується на покращенні вже перевіреної конструкції та поступовому вдосконаленні окремих елементів. Це може свідчити про те, що виробник задоволений прийомом першого покоління Galaxy Watch Ultra та прагне зміцнити позиції у сегменті преміальних спортивних смартгодинників, де він конкурує з флагманськими моделями інших виробників.

Остаточно підтвердити всі характеристики та можливості Galaxy Watch Ultra 2 вдасться лише після офіційного анонсу. Втім, нинішній витік уже дає досить повне уявлення про те, як виглядатиме один із головних носимих пристроїв Samsung у 2026 році.