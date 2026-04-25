После того как Тим Кук возглавил Apple в 2011 году, сменив Стива Джобса, компания вошла в период стремительного роста. Ее рыночная стоимость превысила 3,6 триллиона долларов, а экосистема продуктов значительно расширилась. Среди многочисленных новинок выделяют пять ключевых. Об этом пишет Cnet.

Какие продукты стали ключевыми для Apple при Куке?

Первым крупным продуктом новой эпохи стал Apple Watch, представленный в 2014 году. Это была первая принципиально новая категория устройств Apple после Джобса. Смартчасы существовали и раньше, но именно Apple удалось популяризировать этот сегмент. К 2026 году Apple Watch занимает значительную долю рынка носимых устройств.

В 2016 году компания выпустила AirPods. Сначала их критиковали за необычный дизайн, однако беспроводные наушники быстро стали стандартом. Уже через год после запуска они доминировали на рынке полностью беспроводных гарнитур.

Сервис Apple Music, запущенный в 2015 году, стал ответом на рост стриминга и конкуренцию со Spotify. Он изменил подход к потреблению музыки, фактически вытеснив модель покупки отдельных треков через iTunes. К 2026 году платформа насчитывает более 100 миллионов песен и входит в число крупнейших в мире.

В 2023 году Apple представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Устройство получило высококачественные дисплеи и новый уровень взаимодействия с контентом, хотя и отличился высокой ценой. Несмотря на это, Vision Pro стал важным шагом компании в сфере AR и VR.

Еще одним заметным продуктом стал AirTag, который появился в 2021 году. Компактный трекер быстро приобрел популярность как инструмент для поиска вещей – от ключей до багажа. Благодаря интеграции с экосистемой Apple и сервисом Find My его активно используют даже в сфере перевозок.

Как пишет Forbes, под руководством Кука Apple не только развивала существующие продукты, но и создала новые направления. Это позволило компании закрепить статус одного из главных игроков в мире потребительских технологий.