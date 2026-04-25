Після того як Тім Кук очолив Apple у 2011 році, змінивши Стів Джобс, компанія увійшла у період стрімкого зростання. Її ринкова вартість перевищила 3,6 трильйона доларів, а екосистема продуктів значно розширилася. Серед численних новинок виділяють п’ять ключових. Про це пише Cnet.

Дивіться також "Ми знову змінимо світ": майбутній CEO Apple зробив гучну заяву

Які продукти стали ключовими для Apple при Куку?

Першим великим продуктом нової епохи став Apple Watch, представлений у 2014 році. Це була перша принципово нова категорія пристроїв Apple після Джобса. Смартгодинники існували і раніше, але саме Apple вдалося популяризувати цей сегмент. До 2026 року Apple Watch займає значну частку ринку носимих пристроїв.

У 2016 році компанія випустила AirPods. Спочатку їх критикували за незвичний дизайн, однак бездротові навушники швидко стали стандартом. Вже через рік після запуску вони домінували на ринку повністю бездротових гарнітур.

Сервіс Apple Music, запущений у 2015 році, став відповіддю на зростання стримінгу та конкуренцію з Spotify. Він змінив підхід до споживання музики, фактично витіснивши модель купівлі окремих треків через iTunes. До 2026 року платформа налічує понад 100 мільйонів пісень і входить до числа найбільших у світі.

У 2023 році Apple представила гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro. Пристрій отримав високоякісні дисплеї та новий рівень взаємодії з контентом, хоча й відзначився високою ціною. Попри це, Vision Pro став важливим кроком компанії у сфері AR і VR.

Ще одним помітним продуктом став AirTag, який з’явився у 2021 році. Компактний трекер швидко набув популярності як інструмент для пошуку речей – від ключів до багажу. Завдяки інтеграції з екосистемою Apple та сервісом Find My його активно використовують навіть у сфері перевезень.

Як пише Forbes, під керівництвом Кука Apple не лише розвивала існуючі продукти, а й створила нові напрями. Це дозволило компанії закріпити статус одного з головних гравців у світі споживчих технологій.