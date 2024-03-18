Изначально команда Лоэба связывала вероятные "инопланетные фрагменты", или сферулы, с межзвездным метеором IM1. Однако этим образцам нашли совсем другое объяснение.

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Все слишком просто

Планетарный сейсмолог Бенджамин Фернандо из Университета Джона Хопкинса предоставил более приземленное объяснение сейсмическим данным, которые были использованы для определения места падения метеорита – это были просто вибрации от грузовика, проезжавшего мимо.

Это был обычный грузовик, как тот, что проезжает мимо сейсмометра. Не будучи сейсмологами, команда Лоеба могла неправильно понять данные. На самом деле все, что они сделали, это нашли грузовик,

– рассказал Фернандо в интервью The New York Times.

Исследование Фернандо, представленное на Конференции по лунной и планетарной науке, показало, что были обнаружены сотни подобных сигналов, большинство из которых были зафиксированы в дневное время, что свидетельствует о земном, а не внеземном происхождении.

"Инопланетные" сферулы, скорее всего, являются просто земным мусором, возможно, от ядерных испытаний или угольного пепла, как ранее предполагали другие скептики.

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Несмотря на неудачу, Лоеб не теряет оптимизма и планирует следующую экспедицию. Тем временем Фернандо предлагает два урока: обращаться к сейсмологу для сейсмического анализа и помнить, что не все, что вы могли найти, оставили пришельцы.