Спочатку команда Лоеба пов'язувала ймовірні "інопланетні фрагменти", або сферули, з міжзоряним метеором IM1. Однак цим зразкам знайшли зовсім інше пояснення.

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Все надто простіше

Планетарний сейсмолог Бенджамін Фернандо з Університету Джона Хопкінса надав більш приземлене пояснення сейсмічним даним, які були використані для визначення місця падіння метеорита – це були просто вібрації від вантажівки, що проїжджала повз.

Це була звичайна вантажівка, як та, що проїжджає повз сейсмометр. Не будучи сейсмологами, команда Лоеба могла неправильно зрозуміти дані. Насправді все, що вони зробили, це знайшли вантажівку,

– розповів Фернандо в інтерв'ю The New York Times.

Дослідження Фернандо, представлене на Конференції з місячної та планетарної науки, показало, що були виявлені сотні подібних сигналів, більшість з яких були зафіксовані в денний час, що свідчить про земне, а не позаземне походження.

"Інопланетні" сферули, швидше за все, є просто земним сміттям, можливо, від ядерних випробувань або вугільного попелу, як раніше припускали інші скептики.

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Попри невдачу, Лоеб не втрачає оптимізму і планує наступну експедицію. Тим часом Фернандо пропонує два уроки: звертатися до сейсмолога для сейсмічного аналізу і пам'ятати, що не все, що ви могли знайти, залишили прибульці.