В рамках проєкту "Галілео", який очолює професор Гарвардського університету Аві Лоеб, було знайдено численні мікроскопічні кульки з ознаками метеоритного походження. Ці фрагменти з високою ймовірністю можуть бути частинами першого зареєстрованого метеорита з-поза меж нашої Сонячної системи, і вони можуть містити потенціал для розкриття надзвичайних інопланетних технологій.

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Міжзоряний об'єкт

Професор Аві Лоеб був першим, хто ідентифікував метеорит, позначений CNEOS 20140108 в каталозі NASA, як міжзоряний об'єкт. Метеорит спричинив три видимі спалахи в небі поблизу Папуа-Нової Гвінеї в січні 2014 року, які були зафіксовані американськими військовими.

Аналіз кривої яскравості об'єкта показав, що це було небесне тіло розміром від 80 до 100 сантиметрів і вагою приблизно 460 кілограмів. Однак найдивовижнішим відкриттям була його приголомшлива швидкість – 60 кілометрів на секунду, що вказувало на його позаземне походження. Згодом американські військові повідомили владі, що об'єкт дійсно належить до категорії міжзоряних тіл.

В пошуку іншопланетних технологій

В одній зі своїх ранніх статей Аві Лоеб зазначив, що метеорит вибухнув при зіткненні з набагато сильнішим опором повітря, ніж будь-який інший болід, зареєстрований в каталозі NASA. Цей висновок свідчив про те, що матеріал метеорита мав вищу міцність порівняно з будь-яким іншим відомим космічним каменем.

Пентагон і американські вчені вже давно підживлюють припущення про присутність інопланетних технологій на Землі, і проєкт "Галілео", співзасновником якого є Аві Лоеб, був створений з подібною метою. Пошук залишків першого визнаного міжзоряного метеорита, позначеного як IM1, став однією з головних цілей команди проекту.

Можливість того, що IM1 міг бути міжзоряним зондом позаземної цивілізації, заінтригувала дослідників. Адже подібно до того, як наш космічний апарат "Вояджер" може врешті-решт зіткнутися з екзопланетою і згоріти в її атмосфері, не має нічого дивного в тому, щоб розглядати такий самий сценарій і для IM1.

Результати пошуку

Пошук уламків метеорита IM1 за допомогою магнітного трала дав багатообіцяючі результати. Просіюючи магнітні частинки вулканічного походження, дослідникам вдалося виявити магнітні зразки розміром менше міліметра, які можна було відрізнити від "фонових" частинок, зібраних з контрольної зони.

Детальний аналіз показав, що ці частинки складаються з 84% заліза, 8% кремнію, 4% магнію і 2% титану, а також мікроелементів. Крім того, у зразках були виявлені ізотопи урану і свинцю, що дозволило оцінити їхній вік на основі періоду напіврозпаду урану. Дані, отримані з цих зразків, вказують на вік 13,8 мільярдів років, тоді як контрольні зразки дали вік 4,6 мільярдів років (вік Сонячної системи). Це ще раз підтвердило міжзоряне походження метеорита IM1.

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Лоеб зазначає, що ці субміліметрові сфери, які під мікроскопом нагадують вишукані металеві кульки, були сконцентровані вздовж передбачуваної траєкторії IM1, приблизно на відстані 85 кілометрів від узбережжя острова Манус в Папуа-Новій Гвінеї. Їхнє відкриття, на думку науковця, являє собою новий рубіж в астрономії, коли дослідження того, що лежить за межами Сонячної системи, виходить за рамки телескопів і переходить у сферу мікроскопів.