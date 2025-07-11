Холодна енергія для чистого повітря
Дослідники з Технологічного інституту Джорджії (Georgia Tech) у співпраці з колегами з Національної лабораторії Ок-Рідж у США та університетів Південної Кореї запропонували інноваційний підхід до прямого уловлювання вуглекислого газу з повітря. Їхня технологія DAC (Direct Air Capture) інтегрується з процесом регазифікації зрідженого природного газу (LNG). LNG – це природний газ, охолоджений до рідкого стану для транспортування, який перед використанням потрібно знову перетворити на газ. Цей процес генерує надзвичайно низькі температури, які можна повторно використовувати для ефективного уловлювання CO2, пише 24 Канал з посиланням на Energy & Environmental Science.
Дивіться також Учені з'ясували точний момент, коли люди почали змінювати клімат
Новий метод передбачає застосування цієї холодної енергії для охолодження повітря до майже кріогенних температур (близько -78 градусів за Цельсієм). У таких умовах водяна пара з повітря конденсується, що створює ідеальні умови для роботи спеціальних матеріалів – фізисорбентів.
Фізисорбенти – це пористі тверді речовини, які вбирають гази, на відміну від хімічних сорбентів на основі амінів, які зазвичай використовуються в DAC, але мають обмежену ємність і потребують значних енергетичних витрат.
Фізисорбенти ж працюють швидше, мають довший термін служби і краще справляються з уловлюванням CO2 у холодному сухому середовищі.
Економічна модель, розроблена командою, показує, що використання холодної енергії LNG може знизити вартість уловлювання однієї тонни CO2 до приблизно 70 доларів. Це значно дешевше порівняно з традиційними методами DAC, де ціна часто перевищує 200 доларів за тонну.
Як матеріали для уловлювання вчені протестували Zeolite 13X – недорогий і міцний матеріал, що використовується для очищення води, та CALF-20 – металорганічну структуру, відому своєю стабільністю. Обидва матеріали продемонстрували втричі більші масштаби вловлювання у холодних умовах, ніж амінові сорбенти за звичайних температур.
Цей підхід також вирішує проблему географічного розміщення систем DAC. Традиційні технології краще працюють у сухих і прохолодних регіонах, але використання LNG-інфраструктури дозволяє розгортати системи навіть у вологих прибережних зонах. За оцінками дослідників, використання лише частини холодної енергії з терміналів LNG у світі може допомогти уловлювати понад 100 мільйонів тонн CO2 щорічно до 2050 року.
Наступним кроком для команди є вдосконалення матеріалів і конструкції систем для забезпечення їхньої ефективності на більших масштабах. Цей метод відкриває нові перспективи для використання вже наявної інфраструктури для зменшення вуглецевого сліду та досягнення цілей нульових викидів.