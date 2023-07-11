Від класичного натрієво-кальцієво-силікатного скла новий зразок відрізняє заміна двох ключових компонентів. Замість кальцинованої соди та вапняку використовується або оксид алюмінію, або сполуки заліза.

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Що відомо

Кальциновану соду та вапняк для отримання звичайної скляної маси потрібно розплавити разом із кварцовим піском, однак під час їхнього плавлення виділяється чимало парникового вуглекислого газу. Також для досягнення плавлення базових компонентів потрібна температура в 1500 градусів, що означає високу витрату енергії, генерація якої також породжує викиди в атмосферу.

Складники для нового матеріалу достатньо розігріти до температури на 300-400 градусів нижчої, а це призведе зниження витрат енергії та викидів одразу на третину.

Під час лабораторних випробувань матеріал, який назвали LionGlass, показав стійкість до утворення тріщин у 10 разів більшу, ніж у класичного скла. Насправді ці показники ще більші – вчені просто досягли межі можливостей свого випробувального обладнання і поки що не знають точних граничних значень.

Вже зараз творці кажуть, що вироби з LionGlass можна робити набагато тоншими (а тому й легшими), ніж колишні скляні, при збереженні тієї ж міцності. А менші витрати матеріалу означатимуть ще менше викидів в атмосферу та ще більшу економію енергії.

Новий матеріал у першу чергу буде корисним в автомобілях, щоб зменшити ймовірність поранень через розбите скло під час аварій. Крім того, ним можуть скористатися виробники споживчої електроніки, щоб, наприклад, зробити міцнішими екрани наших смартфонів та комп'ютерів. Безумовно, є перспективи й у будівництві, особливо для великих панорамних вікон.