Характеристики цього нещодавно виявленого стану матерії мають величезні перспективи. Вони проливають світло на таємничий світ квантової фізики та відкриваючи нові горизонти можливостей.

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На квантовому рівні стан речовини керує взаємодією між елементарними частинками, яка залишається незмінною у твердих, рідких і газоподібних фазах. Однак квантова сфера відома своїми надзвичайними та загадковими властивостями, які не піддаються звичайному поясненню.

У цьому контексті кожне відкриття у квантовій фізиці розкриває безліч невідомих і відкриває потенційні шляхи дослідження. Нещодавній прорив у розумінні нового квантового стану матерії може здійснити революцію в галузі квантової пам'яті і не тільки.

Деталі відкриття

Щоб відтворити умови, необхідні для цього революційного досягнення, дослідники успішно індукували хіральний бозе-рідкий стан у ретельно сконструйованій установці.

Пояснення! Термін "хіральний" означає відсутність ліво-правої симетрії в структурі речовини, тоді як посилання на бозе-рідину вказує на екстремальний рівень плинності або надпровідності при температурах, що наближаються до абсолютного нуля.

Експериментальна установка складалася з двох напівпровідникових шарів, верхній з яких мав надлишок електронів, а нижній – дефіцит дірок. Інтрига експерименту полягала в тому, що дірок було недостатньо для розміщення всіх електронів.

Піддаючи зразок надзвичайно потужному магнітному полю, вчені ретельно стежили за поведінкою електронів. Коли напруженість магнітного поля зростала, зразок переходив у хіральний бозе-рідкий стан, демонструючи низку виняткових властивостей.

Фізик Лінджі Ду з Нанкінського університету в Китаї деталізував отримані результати, заявивши:

На межі двох напівпровідникових шарів електрони і дірки рухаються з однаковою швидкістю. Це призводить до спірального транспорту, який можна додатково контролювати за допомогою зовнішніх магнітних полів, оскільки канали електронів і дірок поступово розділяються при більш високих полях.

Примітно, що при зниженні температури майже до абсолютного нуля електрони в речовині демонстрували передбачуване просторове розташування і фіксований напрямок спіну, залишаючись несприйнятливими до впливу інших частинок і магнітних полів.

Ця виняткова стабільність має величезний потенціал для застосування в цифрових системах зберігання даних на квантовому рівні.

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Чому це важливо

Дослідження також виявило, що вплив зовнішньої частинки на один електрон у системі мав одночасний вплив на всі присутні електрони. Це спостереження було пов'язане з явищем квантової заплутаності, завдяки якому частинки в бозе-рідинах стають нерозривно пов'язаними між собою. Це відкриття може виявитися неоціненним у розвитку майбутніх квантових систем.