У галузі фізики елементарних частинок субатомні частинки можна розділити на дві групи: ферміони та бозони. Ці частинки відрізняються своїми спінами та характеристиками взаємодії. Ферміони, такі як кварки та електрони, слугують будівельними блоками матерії, утворюючи атоми. Вони мають напівцілий спін.

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З іншого боку, бозони діють як переносники взаємодії, і їх часто називають клеєм, що зв'язує фундаментальні сили природи. Фотони, наприклад, є добре відомим прикладом бозонів. На відміну від ферміонів, бозони мають цілочисельні спіни і можуть одночасно перебувати в одній точці простору.

Як вдалося створити новий стан речовини

Варто зазначити, що в певних сценаріях два ферміони можуть об'єднуватися, утворюючи бозон. Коли негативно заряджений електрон з'єднується з позитивно зарядженою "діркою" (квазічастинкою), вони створюють екситон, який є бозонною квазічастинкою.

Використовуючи це явище, американські вчені вирішили дослідити поведінку екситонів, наклавши решітку дисульфіду вольфраму на аналогічну решітку диселеніду вольфраму, в результаті чого утворився візерунок, відомий як муар. Опромінюючи обидві решітки потужним пучком світла, вчені змогли індукувати активні зіткнення між екситонами, що в кінцевому підсумку призвело до появи нової кристалоподібної речовини з нейтральним зарядом – бозонного корельованого ізолятора.

Це досягнення є особливо важливим, оскільки воно знаменує собою перший випадок створення цього нового стану матерії за допомогою системи, що складається з "реальної" матерії, а не синтетичної конструкції. Відкриття дає цінне розуміння поведінки бозонів, відкриваючи нові шляхи для розробки інноваційних бозонних матеріалів.

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Чому це важливо

Наслідки цього прориву виходять за межі фундаментальних досліджень. Віднайдена здатність збирати субатомні квазічастинки в надщільні кристали може мати далекосяжні наслідки в різних галузях, зокрема в матеріалознавстві та квантовій фізиці. Ці досягнення потенційно можуть революціонізувати дизайн і розробку нових матеріалів з унікальними властивостями і застосуваннями.

Оскільки вчені продовжують досліджувати і розуміти характеристики і поведінку цього нового стану матерії, наукова спільнота з нетерпінням очікує подальших проривів і потенціалу для трансформаційних застосувань у недалекому майбутньому.