Це не перша спроба поєднання залізничного полотна із сонячними панелями. Раніше таку ідею вже втілювали італійська компанія Greenrail і британська Bankset Energy. Основні відмінності швейцарського експерименту в тому, що панелі Sun-Ways – стандартні, тоді як у їхніх конкурентів — дещо менші за розміром.

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Що відомо

Процес укладання у Sun-Ways повністю автоматизований завдяки спеціальному поїзду, що складається з двох вагонів – в одному панелі зберігатимуться, а в іншому їх укладатимуть. За необхідності цей же поїзд демонтує панелі.



Укладати панелі буде спеціальний поїзд / Фото Sun-Ways

Установку 60 панелей на ділянці 46,2 метра планують завершити протягом літа. Бюджет проєкту – 560 000 доларів.

Спочатку всю вироблювану електроенергію споживатимуть місцеві домогосподарства, а в майбутньому частина її буде спрямована до електропоїздів.

На думку співзасновника Sun-Ways Батіста Даніхерта, якщо експеримент виявиться успішним, це відкриє перспективу покрити панелями всю 5000-кілометрову мережу швейцарських залізниць, що дасть змогу генерувати до 1 гігавата енергії на рік. Цієї потужності буде достатньо для задоволення потреб в енергії 750 тисяч домогосподарств.

У процесі реалізації проєкту інженерам Sun-Ways доведеться розв'язати низку технічних проблем, зокрема, забруднення панелей поїздами, які проїжджають повз, і значні відстані від панелей до точок підключення до мережі.

Екологічно чиста сонячна енергія сьогодні вважається однією з головних альтернатив викопному паливу, яке продукує викиди парникових газів. Але багато людей не хочуть мати великі сонячні електростанції на своєму подвір'ї через розмір та візуальний вплив на ландшафт. Деякі компанії, серед яких є Tesla, пропонують покривати панелями дахи будинків. Разом із тим усе більшої популярності набувають плавучі сонячні електростанції. Наприклад, Каліфорнія покриває сонячними панелями деякі зі своїх каналів, а Південна Корея, Франція, Кенія та інші країни піднімають сонячні панелі на стовпах і вирощують під ними овочі.