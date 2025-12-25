Команда исследователей из Университета Вашингтона и Toyota Research Institute изучила, как использование сенсорных экранов в современных авто влияет на поведение водителей. Для этого 16 участников посадили в симулятор автомобиля с центральным 12-дюймовым дисплеем и фиксировали движения глаз и пальцев, расширение зрачков и кожно-гальваническую реакцию, чтобы оценить уровень когнитивной нагрузки. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Смотрите также Давит политика Трампа: Ford отказывается от производства электрокаров

Как сенсорные экраны влияют на внимание водителя?

Во время поездки водители выполняли задания на сенсорном экране и параллельно проходили так называемый N-back тест на память. Он имитирует типичное умственное давление за рулем – восприятие дорожной ситуации, звуковых сигналов, навигационных подсказок и окружающей информации.

Результаты показали, что сочетание вождения и работы с тачскрином заметно ухудшает управление. Даже без дополнительных задач водители отклонялись в пределах полосы на 42% чаще, когда пользовались экраном. Точность и скорость нажатий на дисплее при этом снижались на 58%, а при высокой умственной нагрузке – еще на 17%.

Ухудшалась и работа с вниманием. В условиях повышенной когнитивной нагрузки каждый взгляд на экран становился на 26% короче, что свидетельствует о поспешных и отрывистых визуальных проверках. В то же время водители все чаще тянули руку к экрану еще до того, как смотрели на него. Доля такого поведения выросла с 63% до 71% при выполнении заданий на память, что приводило к промахам и более долгому поиску нужной кнопки.

Исследователи также проверили, помогает ли увеличение размера элементов интерфейса. Неожиданно, но более крупные кнопки не дали существенного эффекта. По словам ведущего автора исследования Сиюань Алана Шэна, главная проблема заключается не в точности прикосновения, а в визуальном поиске. Руки водителей часто движутся быстрее взгляд, поэтому увеличение кнопок не устраняет корень проблемы.

Как пишет Vice, полученные данные подчеркивают напряжение между современным дизайном и безопасностью. Сенсорные экраны дают автопроизводителям гибкость, возможность обновлений и минималистичный вид салона, но в то же время требуют гораздо больше внимания, чем традиционные физические кнопки и ручки. Когда панели управления все больше напоминают планшеты, возникает вопрос, сколько взаимодействия с ними является безопасным на скорости.

Авторы исследования считают, что будущие мультимедийные системы должны стать умнее. В частности, датчики на руле или отслеживание взгляда могут определять, когда водитель перегружен, и соответственно менять интерфейс – упрощать меню, выделять ключевые элементы или временно скрывать второстепенные сообщения.