Чем EagleEye отличается от обычного военного снаряжения?

Времена, когда военный шлем был лишь металлической защитой для головы, который иногда использовали как умывальник, давно прошли. Современные солдаты перегружены разнообразной электроникой, которая часто больше мешает, чем помогает. Ярким примером являются очки ночного видения - хоть они и дают огромное преимущество в темноте, однако имеют ограниченное поле зрения, предоставляют мало информации и являются чрезвычайно тяжелыми и неудобными, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Система EagleEye от Anduril призвана устранить эти проблемы. Разработчики стремились не просто улучшить возможности бойца, но и сделать снаряжение значительно комфортнее. Это модульная система, состоящая из баллистического шлема, бронепластины и сменных очков. В отличие от громоздких приборов, которые выступают из-перед лица и создают нагрузку на шею, вся оптика и датчики в EagleEye интегрированы непосредственно в шлем.



Шлем EagleEye / Фото Anduril

Вместо стандартных очков используются сменные версии: прозрачные с дополненной реальностью для дневного времени, непрозрачные для ночного видения, а также варианты, сочетающие изображения из разных спектров.



EagleEye предоставляет солдату "рентгеновское" зрение / Фото Anduril



Мультиспектральный дисплей EagleEye / Фото Anduril

Самым интересным здесь является то, что для полной защиты лица очки можно заменить на цельный баллистический щиток от лба до подбородка.



Основатель Anduril Палмер Лаки в полноценном баллистическом защитном щитке для лица / Фото Anduril

Ключевое преимущество EagleEye – это предоставление солдату "сверхчувств":

Например, баллистический шлем имеет встроенные наушники, которые не только защищают слух, а и являются частью системы связи. Они способны усиливать слух, позволяя различать звуки и речь на значительно большем расстоянии.

Также система может обнаруживать выстрелы и мгновенно обозначать их источник на визуальном дисплее. Этот дисплей получает данные не только от собственных датчиков, но и от других солдат, дронов и других платформ.

Система также способна обнаруживать и определять местонахождение радиосигналов и фиксировать попытки наведения на цель с помощью лазера. В то же время в штабе командиры могут просматривать трехмерную модель зоны боевых действий для отслеживания и координации подразделений.

Вся информация объединяется в единую трехмерную картину окружающей среды с панорамным обзором более 200 градусов в ширину и 100 градусов в высоту. Благодаря этому боец видит сквозь препятствия, где могут скрываться враги.



EagleEye направляет прицеливание из винтовки / Фото Anduril

Сердцем системы является сетевая платформа искусственного интеллекта Anduril Lattice, способная обрабатывать тысячи потоков данных в автономном режиме. Она работает настолько быстро, что время обновления программного обеспечения сократилось с двух дней до 15 минут. На поле боя ИИ действует как помощник, помогая в распознавании целей, планировании маршрутов, фильтрации коммуникаций и выявлении критических угроз, что уменьшает нагрузку на солдата.

По словам основателя Anduril Палмера Лаки, компания стремилась создать не просто новый инструмент, а настоящего напарника для военных. Он отметил, что идея об ИИ-ассистенте, встроенного в дисплей, существовала десятилетиями, но EagleEye стал первым реальным воплощением этой концепции.



EagleEye – это полноценная система на базе искусственного интеллекта / Фото Anduril

Компания Anduril отмечает, что в ее шлеме использованы технологии таких корпораций, как Meta, OSI, Qualcomm и Gentex Corporation. Они в свое время инвестировали миллиарды в дополненную реальность, прочные очки, вычислительные, сенсорные и баллистические шлемы. Это дало возможность не разрабатывать все это с нуля, а взять лучшее из готового. Такой подход снижает затраты, ускоряет разработку и обеспечивает путь к постоянному обновлению.