Эпическое фото

Именно этот колоссальный размер сделал звезду WOH G64 идеальной мишенью для портрета с помощью большого телескопа-интерферометра в Европейской южной обсерватории. Объект достаточно большой, чтобы мы могли увеличить его и увидеть детали, которых никогда раньше не видели, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в Astronomy & Astrophysics.

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Мы обнаружили яйцевидный кокон, тесно окружающий звезду. Мы взволнованы, потому что это может быть связано с резким выбросом материала из умирающей звезды перед взрывом сверхновой,

– говорит астрофизик Кейичи Онака из Национального университета Андреса Белло в Чили.

Изобразить звезды прямо здесь, в Млечном Пути, довольно сложно. Красная гигантская звезда Бетельгейзе является прекрасным примером: несмотря на то, что она в 764 раза больше Солнца и находится на расстоянии менее 650 световых лет от нас, наши изображения объекта настолько нечеткие, что астрономы все еще пытаются выяснить, почему ее свет так резко колеблется.

Бегемот примерно втрое больше Бетельгейзе, но удалена от нее в 250 раз. Поэтому она кажется нам гораздо меньше и тусклее, чем Бетельгейзе, которая является одной из самых ярких на земном небе. Онака и его коллеги изучали WOH G64 годами, но должны были ждать, пока появится достаточно мощная технология, чтобы иметь возможность сделать детальный портрет.



WOH G64 – первая звезда, сфотографирована за пределами галактики в столь крупном плане / Фото ESO/Кейичи Онака

Эта технология работает благодаря инструменту GRAVITY, предназначенному для наблюдения за очень маленькими, очень слабыми объектами. Учитывая то, как далеко находится WOH G64, она, безусловно, подходит под определение маленькой и слабой. Исследователи проводили свои наблюдения в декабре 2020 года, а затем им пришлось проделать кропотливую работу по очистке, обработки и реконструкции данных, чтобы достичь своей цели.

Поэтому, хотя изображение может выглядеть нечетким, уровень детализации, который удалось получить исследователям, просто невероятный.

Наблюдения, проведенные в 2005 и 2007 годах, показали, что WOH G64 окружена пылевым материалом. Поскольку она находится в фазе красного сверхгиганта, это очень волнующе. Это конец жизни массивных звезд, которые начинали с массы, что в 8-35 раз превышала массу Солнца. Когда в ядре звезды заканчивается ядерное топливо, она становится нестабильной, очень сильно раскаляется и раздувается до огромных размеров. Это ждет и нас, поэтому фактически мы сейчас смотрим на собственное будущее, когда Солнце расширится и поглотит Меркурий, Венеру и и саму Землю.



Это художественное воспроизведение того, какой может быть звезда WOH G64 вблизи и в фокусе / Фото ESO/Л. Кальсада

Пылевой материал показал, что WOH G64 находится в очень нестабильной точке своей жизни, испытывая сильную потерю массы по мере того, как она растет, приближаясь к концу. Новые наблюдения показали, что звезда фактически стала более тусклой.

Мы обнаружили, что за последние 10 лет звезда претерпела значительные изменения, что дало нам редкую возможность наблюдать за жизнью звезды в режиме реального времени,

– говорит астроном Герд Вайгельт из Института радиоастрономии имени Макса Планка в Германии.

Исследователи считают, что тусклость может быть результатом потери массы, которой испытывает Бегемот. Газ и пыль, которые она выбрасывает, блокируют часть света, попадающего к нам, из-за чего звезда кажется тусклее в телескопы.