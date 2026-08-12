Главное астрономическое событие десятилетия

Сегодня, 12 августа 2026 года, жители Земли станут свидетелями полного солнечного затмения. Это явление имеет историческое значение, ведь это первое полное затмение, которое можно увидеть в континентальной Европе с 1999 года. Тень Луны преодолеет путь длиной около 8300 километров, начав движение в Арктике, пересекая Гренландию, западную часть Исландии и север Испании, а завершится этот маршрут в Средиземном море вблизи Балеарских островов, пишет 24 Канал.

Полоса полной фазы, где солнечный диск исчезнет на 100 процентов, будет иметь ширину примерно 293 километра. Максимальная продолжительность полной фазы составит 2 минуты 18,2 секунды – этот момент зафиксируют над Северной Атлантикой.

Здесь будет видно полное солнечное затмение / Изображение Astronomy

Для жителей Рейкьявика это событие станет поистине уникальным, поскольку полного затмения в столице Исландии не видели с 1433 года. В Испании же явление произойдет во время "золотого часа", незадолго до захода Солнца, что создаст невероятные условия для визуальных наблюдений на фоне старинных замков и горных пейзажей.

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Солнечное затмение в Украине

Несмотря на то, что Украина не попадает в полосу полной фазы, жители большинства областей смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Однако следует учесть, что Солнце будет находиться очень низко над горизонтом, поэтому наблюдателям понадобится открытый западный или северо-западный горизонт.

Лучшие условия в пределах страны ожидаются у жителей западных регионов. Лидером по уровню закрытия солнечного диска станет Ужгород, где Луна "откусит" примерно 43,4 процента площади Солнца. Во Львове этот показатель достигнет около 40,4 процента. Затмение в этих городах начнется ориентировочно в 20:17 – 20:19 по киевскому времени, а максимум наступит около 20:43 – 20:47.

В Киеве космическое зрелище будет значительно скромнее и продлится всего девять минут – с 20:14 до 20:23. В пик фазы, в 20:18, Луна закроет лишь 2,7 процента площади солнечного диска, что будет почти незаметно без специальных приборов.

На востоке и юге страны (например, в Харькове или Одессе) затмение вообще не удастся увидеть, поскольку Солнце скроется за горизонтом еще до начала или в самый момент начала явления.

Где в Европе и Украине можно будет увидеть солнечное затмение 12 августа 2026 года / Изображение Star Walk

На что обратить внимание

Опытные наблюдатели неба отмечают, что затмение – это не только черный диск в небе, но и целый комплекс удивительных эффектов. Когда Солнце закроется более чем на 80 процентов, температура окружающей среды начнет заметно снижаться, а свет приобретет необычный "металлический" оттенок.

В тех регионах, где фаза будет полной, зрители увидят солнечную корону – внешнюю атмосферу звезды, которую обычно скрывает яркая фотосфера. Поскольку Солнце сейчас находится в периоде высокой активности, корона может быть чрезвычайно сложной и структурированной.

Каждая активная область на поверхности светила создает характерный шпиль или вспышку, которую можно будет заметить невооруженным глазом во время полной фазы. Кроме того, на краю лунного лимба могут появиться яркие розовые петли плазмы – протуберанцы.

Перед самым началом полной фазы и сразу после ее завершения возникают "жемчужины Бейли" – яркие точки света, пробивающиеся сквозь глубокие долины на рельефе Луны. Последняя такая бусина создает эффект "бриллиантового кольца", когда в небе на мгновение возникает иллюзия огромного украшения.

Техника безопасности и советы фотографам

Самое важное правило сегодняшнего дня – никогда не смотреть на Солнце без специальной защиты. Поскольку в Украине затмение будет лишь частичным, опасность ожога сетчатки сохраняется на протяжении всего времени. Обычные солнцезащитные очки, тонированное стекло или дискеты не способны задержать вредное инфракрасное излучение. Необходимо использовать только сертифицированные очки.

Для тех, кто планирует снимать событие на смартфон или профессиональную камеру, установка солнечного фильтра перед объективом является обязательной. Без него интенсивный свет может мгновенно повредить матрицу устройства. Владельцам смартфонов эксперты советуют использовать штатив и держать очки для затемнения непосредственно перед линзой камеры.

Астрономическое комбо: не только затмение

12 августа 2026 года станет уникальной датой из-за совпадения нескольких событий. Во-первых, затмение совпадает с новолунием, что сделает ночное небо максимально темным. Это создаст идеальные условия для наблюдения пика метеорного потока Персеиды. Ожидается, что в ночь на 13 августа можно будет увидеть до 80 метеоров в час.

Кроме того, перед рассветом сегодняшнего дня состоялся парад шести планет: Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Такое "космическое комбо" делает этот день одним из самых важных для науки и любительской астрономии за все десятилетие. Следующая возможность увидеть нечто подобное в Украине представится только 1 июня 2030 года, когда произойдет кольцевое солнечное затмение.