Головна небесна подія десятиліття

Сьогодні, 12 серпня 2026 року, мешканці Землі стануть свідками повного сонячного затемнення. Це явище має історичне значення, адже воно є першим повним затемненням, яке можна побачити в континентальній Європі з 1999 року. Тінь Місяця подолає шлях завдовжки близько 8300 кілометрів, розпочавши рух в Арктиці, перетнувши Гренландію, західну частину Ісландії та північ Іспанії, а завершиться цей маршрут у Середземному морі поблизу Балеарських островів, пише 24 Канал.

Смуга повної фази, де сонячний диск зникне на 100 відсотків, матиме ширину приблизно 293 кілометри. Максимальна тривалість тотальності складе 2 хвилини 18,2 секунди – цей момент зафіксують над Північною Атлантикою.

Тут буде видно повне сонячне затемнення / Зображення Astronomy

Для мешканців Рейк'явіка подія стане справді унікальною, оскільки повного затемнення в столиці Ісландії не бачили з 1433 року. В Іспанії ж явище відбудеться під час "золотої години", незадовго до заходу Сонця, що створить неймовірні умови для візуальних спостережень на тлі старовинних замків та гірських пейзажів.

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Сонячне затемнення в Україні

Попри те, що Україна не потрапляє в смугу повної фази, мешканці більшості областей зможуть спостерігати часткове сонячне затемнення. Проте слід врахувати, що світило перебуватиме дуже низько над обрієм, тому спостерігачам знадобиться відкритий західний або північно-західний горизонт.

Найкращі умови в межах країни очікують на мешканців західних регіонів. Лідером за рівнем перекриття сонячного диска стане Ужгород, де Місяць "відкусить" приблизно 43,4 відсотка площі Сонця. У Львові цей показник сягне близько 40,4 відсотка. Затемнення в цих містах розпочнеться орієнтовно о 20:17 – 20:19 за київським часом, а максимум настане близько 20:43 – 20:47.

У Києві космічне видовище буде значно скромнішим і триватиме всього дев'ять хвилин – з 20:14 до 20:23. Під час піку фази о 20:18 Місяць закриє лише 2,7 відсотка площі сонячного диска, що буде майже непомітно без спеціальних приладів.

На сході та півдні країни (наприклад, у Харкові чи Одесі) затемнення взагалі не вдасться побачити, оскільки Сонце сяде за обрій ще до початку або на самому старті явища.

Де в Європі та Україні можна буде побачити сонячне затемнення 12 серпня 2026 року / Зображення Star Walk

На що звернути увагу

Досвідчені дослідники неба наголошують, що затемнення – це не лише чорний диск у небі, а й цілий комплекс дивовижних ефектів. Коли Сонце закриється більш ніж на 80 відсотків, навколишня температура почне помітно падати, а світло набуде незвичного "металевого" відтінку.

У тих регіонах, де фаза буде повною, глядачі побачать сонячну корону – зовнішню атмосферу зірки, яку зазвичай приховує яскрава фотосфера. Оскільки Сонце зараз перебуває в періоді високої активності, корона може бути надзвичайно складною та структурованою.

Кожна активна область на поверхні світила створює характерний шпиль або спалах, який можна буде помітити неозброєним оком під час тотальності. Крім того, на краю місячного лімба можуть з'явитися яскраві рожеві петлі плазми – протуберанці.

Перед самим початком повної фази та одразу після її завершення виникають "намистини Бейлі" – яскраві крапки світла, що пробиваються крізь глибокі долини на рельєфі Місяця. Остання така намистина створює ефект "діамантового кільця", коли в небі на мить з'являється ілюзія величезної прикраси.

Техніка безпеки та поради фотографам

Найважливіше правило сьогоднішнього дня – ніколи не дивитися на Сонце без спеціального захисту. Оскільки в Україні затемнення буде лише частковим, небезпека опіку сітківки зберігається протягом усього часу. Звичайні сонцезахисні окуляри, закопчене скло чи дискети не здатні затримати шкідливе інфрачервоне випромінювання. Необхідно використовувати лише сертифіковані окуляри.

Для тих, хто планує фотографувати подію на смартфон або професійну камеру, встановлення сонячного фільтра перед об'єктивом є обов'язковим. Без нього інтенсивне світло може миттєво пошкодити матрицю пристрою. Власникам смартфонів експерти радять використовувати штатив і тримати окуляр для затемнення безпосередньо перед лінзою камери.

Астрономічне комбо: не лише затемнення

12 серпня 2026 року стане унікальною датою через збіг кількох подій. По-перше, затемнення збігається з молодиком, що зробить нічне небо максимально темним. Це створить ідеальні умови для спостереження піку метеорного потоку Персеїди. Очікується, що в ніч на 13 серпня можна буде побачити до 80 метеорів на годину.

Крім того, перед світанком сьогоднішнього дня відбувся парад шести планет: Юпітера, Меркурія, Марса, Урана, Сатурна та Нептуна. Таке "космічне комбо" робить цей день одним із найважливіших для науки та аматорської астрономії в усьому десятилітті. Наступна нагода побачити щось подібне в Україні випаде лише 1 червня 2030 року, коли відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення.