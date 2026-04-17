Сооснователь и председатель совета директоров Netflix Рид Гастингс объявил, что не будет баллотироваться на новый срок в совете директоров. Его полномочия завершатся в июне, о чем компания сообщила в финансовом отчете за первый квартал. Об этом пишет CNN.

Почему Рид Гастингс покидает Netflix?

Это решение стало очередным этапом постепенного ухода Гастингса от операционного управления. В 2023 году он оставил должность согенерального директора и перешел на роль исполнительного председателя совета. С тех пор руководство компанией разделено между Тедом Сарандосом и Грегом Питерсом.

Сам Гастингс отметил, что его главной целью было создание культуры, которую можно развивать, а также построение компании, которая будет одновременно популярной среди пользователей и успешной в долгосрочной перспективе. После ухода из совета директоров он планирует сосредоточиться на благотворительности и других инициативах.

Как пишет WSJ, в руководстве Netflix подчеркнули, что решение не связано с недавними бизнес-событиями, в частности с отказом компании от участия в борьбе за Warner Bros. Discovery. По словам Сарандоса, Гастингс поддерживал эту сделку, и она не повлияла на его решение.

В компании также отметили, что уход основателя из совета директоров – редкая ситуация, но Гастингс является исключением. В ближайшие месяцы Netflix планирует обновить состав совета директоров.

Гастингс основал Netflix в 1997 году, и именно под его руководством компания прошла путь от сервиса по прокату DVD по почте до одного из крупнейших стриминговых гигантов в мире. Он также стоял за запуском оригинального контента и внедрением более дешевого тарифа с рекламой, который впоследствии стал стандартом для индустрии.

На момент его ухода с должности CEO в 2023 году сервис имел более 230 миллионов подписчиков, а по состоянию на начало 2026 года – уже около 325 миллионов. После смены руководства компания продолжила рост, в частности благодаря борьбе с обменом паролями, выходу на рынок спортивных трансляций и развитию подкастов.

За пределами бизнеса Хастингс активно занимается благотворительностью. Вместе с женой Пэтти Квиллин он основал фонд в поддержку образования детей и пожертвовал значительные суммы университетам и образовательным проектам.