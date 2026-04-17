Співзасновник і голова ради директорів Netflix Рід Гастінгс оголосив, що не буде балотуватися на новий термін у раді директорів. Його повноваження завершаться в червні, про що компанія повідомила у фінансовому звіті за перший квартал. Про це пише CNN.

Чому Рід Гастінгс залишає Netflix?

Це рішення стало черговим етапом поступового відходу Гастінгса від операційного управління. У 2023 році він залишив посаду співгенерального директора і перейшов на роль виконавчого голови ради. Відтоді керівництво компанією поділене між Тедом Сарандосом та Грегом Пітерсом.

Сам Гастінгс зазначив, що його головною метою було створення культури, яку можна розвивати, а також побудова компанії, яка буде одночасно популярною серед користувачів і успішною в довгостроковій перспективі. Після відходу з ради директорів він планує зосередитися на благодійності та інших ініціативах.

Як пише WSJ, у керівництві Netflix наголосили, що рішення не пов’язане з нещодавніми бізнес-подіями, зокрема з відмовою компанії від участі у боротьбі за Warner Bros. Discovery. За словами Сарандоса, Гастінгс підтримував цю угоду, і вона не вплинула на його рішення.

У компанії також відзначили, що відхід засновника з ради директорів – рідкісна ситуація, але Гастінгс є винятком. У найближчі місяці Netflix планує оновити склад ради директорів.

Гастінгс заснував Netflix у 1997 році, і саме під його керівництвом компанія пройшла шлях від сервісу з прокату DVD поштою до одного з найбільших стримінгових гігантів у світі. Він також стояв за запуском оригінального контенту та впровадженням дешевшого тарифу з рекламою, який згодом став стандартом для індустрії.

На момент його відходу з посади CEO у 2023 році сервіс мав понад 230 мільйонів підписників, а станом на початок 2026 року – вже близько 325 мільйонів. Після зміни керівництва компанія продовжила зростання, зокрема завдяки боротьбі з обміном паролями, виходу на ринок спортивних трансляцій і розвитку подкастів.

Поза межами бізнесу Гастінгс активно займається благодійністю. Разом із дружиною Петті Квіллін він заснував фонд на підтримку освіти дітей і пожертвував значні суми університетам та освітнім проєктам.