Как проходят Игры роботов?

Это уникальное мероприятие, организовано муниципальным правительством Пекина совместно с Министерством промышленности и информационных технологий и Китайской ассоциацией науки и технологий, является частью масштабной Всемирной конференции роботов 2025 года. Соревнования проходят в Пекинской зоне экономически-технологического развития и собрали более 280 команд, готовых продемонстрировать последние достижения в сфере человекоподобных роботов, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Смотрите также Китайские роботы-гуманоиды исполнили синхронный танец на выставке в Шанхае

Программа турнира разработана так, чтобы проверить машины в условиях, максимально приближенных к реальным. Соревнования разделены на несколько ключевых категорий, каждая из которых оценивает определенный набор навыков.

Первое направление – когнитивный интеллект . Здесь роботы не просто выполняют команды, а доказывают свою способность мыслить. Они решают головоломки, отвечают на вопросы и показывают способность к обучению, адаптируясь к новым условиям. Это испытание является демонстрацией мощности их нейронных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта.

. Здесь роботы не просто выполняют команды, а доказывают свою способность мыслить. Они решают головоломки, отвечают на вопросы и показывают способность к обучению, адаптируясь к новым условиям. Это испытание является демонстрацией мощности их нейронных сетей и алгоритмов искусственного интеллекта. Вторая категория – контроль движений . В этих испытаниях акцент делается на физических возможностях роботов. Машины должны преодолевать сложные полосы препятствий, что требует идеальной координации и умения держать баланс. Кроме того, они выполняют задания, требующие мелкой моторики: открывают двери, пользуются инструментами и манипулируют различными предметами. Это является тестом на совершенство их двуногой походки и ловкости манипуляторов.

. В этих испытаниях акцент делается на физических возможностях роботов. Машины должны преодолевать сложные полосы препятствий, что требует идеальной координации и умения держать баланс. Кроме того, они выполняют задания, требующие мелкой моторики: открывают двери, пользуются инструментами и манипулируют различными предметами. Это является тестом на совершенство их двуногой походки и ловкости манипуляторов. Третья, и едва ли не самая интересная для широкой аудитории, категория – выполнение прикладных задач. Роботы показывают, насколько они готовы к интеграции в повседневную жизнь человека. Они выполняют бытовые поручения, такие как сборка одежды, наливание напитков в стаканы или помощь в симулированных реальных сценариях.



Игры роботов / Фото China Daily

Главная цель этих игр – не просто определить победителя, а стимулировать инновации и расширить границы возможностей современной робототехники. Это мероприятие является важной вехой для отрасли, ведь оно наглядно показывает, какой огромный шаг вперед сделали технологии – от простых механических движений к выполнению комплексных интеллектуальных задач. Это соревнование потенциально ускорит разработку и внедрение роботов-гуманоидов в нашу жизнь.

Смотрите, как проходят Игры роботов в Китае: видео