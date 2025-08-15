Як проходять Ігри роботів?

Цей унікальний захід, організований муніципальним урядом Пекіна спільно з Міністерством промисловості та інформаційних технологій і Китайською асоціацією науки та технологій, є частиною масштабної Всесвітньої конференції роботів 2025 року. Змагання проходять у Пекінській зоні економічно-технологічного розвитку та зібрали понад 280 команд, готових продемонструвати останні досягнення у сфері людиноподібних роботів, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

Програма турніру розроблена так, щоб перевірити машини в умовах, максимально наближених до реальних. Змагання поділені на кілька ключових категорій, кожна з яких оцінює певний набір навичок.

Перший напрямок – когнітивний інтелект . Тут роботи не просто виконують команди, а доводять свою здатність мислити. Вони вирішують головоломки, відповідають на запитання та показують здатність до навчання, адаптуючись до нових умов. Це випробування є демонстрацією потужності їхніх нейронних мереж та алгоритмів штучного інтелекту.

. Тут роботи не просто виконують команди, а доводять свою здатність мислити. Вони вирішують головоломки, відповідають на запитання та показують здатність до навчання, адаптуючись до нових умов. Це випробування є демонстрацією потужності їхніх нейронних мереж та алгоритмів штучного інтелекту. Друга категорія – контроль рухів . У цих випробуваннях акцент робиться на фізичних можливостях роботів. Машини повинні долати складні смуги перешкод, що вимагає ідеальної координації та вміння тримати баланс. Крім того, вони виконують завдання, що потребують дрібної моторики: відчиняють двері, користуються інструментами та маніпулюють різними предметами. Це є тестом на досконалість їхньої двоногої ходи та спритності маніпуляторів.

. У цих випробуваннях акцент робиться на фізичних можливостях роботів. Машини повинні долати складні смуги перешкод, що вимагає ідеальної координації та вміння тримати баланс. Крім того, вони виконують завдання, що потребують дрібної моторики: відчиняють двері, користуються інструментами та маніпулюють різними предметами. Це є тестом на досконалість їхньої двоногої ходи та спритності маніпуляторів. Третя, і чи не найцікавіша для широкої аудиторії, категорія – виконання прикладних завдань. Роботи показують, наскільки вони готові до інтеграції у повсякденне життя людини. Вони виконують побутові доручення, такі як складання одягу, наливання напоїв у склянки чи допомога у симульованих реальних сценаріях.



Ігри роботів / Фото China Daily

Головна мета цих ігор – не просто визначити переможця, а стимулювати інновації та розширити межі можливостей сучасної робототехніки. Цей захід є важливою віхою для галузі, адже він наочно показує, який величезний крок уперед зробили технології – від простих механічних рухів до виконання комплексних інтелектуальних завдань. Це змагання потенційно прискорить розробку та впровадження роботів-гуманоїдів у наше життя.

