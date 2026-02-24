В условиях регулярных атак на энергетическую инфраструктуру вопрос автономности техники автономности техники становится не просто удобством, а элементом безопасности. Смартфон может понадобиться для получения воздушных тревог, связи с родными или вызова экстренных служб. Поэтому стоит заранее подготовиться к возможным отключениям. Об этом пишет 24 Канал.

Как продолжить работу гаджетов без света?

Прежде всего активируйте режим энергосбережения. На большинстве смартфонов он автоматически ограничивает фоновую активность приложений, уменьшает яркость экрана и снижает производительность процессора. Это дает дополнительные часы работы без подзарядки.

Как пишет ra2ej, уменьшение яркости дисплея и сокращение времени автоматической блокировки экрана также существенно экономят заряд. Экран – один из главных потребителей энергии в смартфоне. Если есть возможность, выключайте Always-On Display и лишние визуальные эффекты.

Выключайте модули, которые не используете: Bluetooth, GPS, мобильный интернет или Wi-Fi. В зонах со слабым сигналом телефон тратит больше энергии на поиск сети, поэтому иногда целесообразно временно перейти в режим полета, оставив только нужные функции.

Отдельное внимание стоит уделить приложениям. Проверьте, какие программы работают в фоне, и ограничьте для них доступ к геолокации и мобильным данным. Соцсети, мессенджеры с автообновлением и стриминговые сервисы быстро разряжают батарею.

По данным Innovation-village, во время блэкаутов важно правильно пользоваться павербанками. Не стоит разряжать телефон до 0 процентов – оптимально подключать его к питанию, когда заряд падает до 20–30 процентов. Сам павербанк желательно хранить заряженным минимум на 50 процентов, если есть такая возможность.

Для ноутбуков действуют похожие принципы. Уменьшите яркость экрана, выключите подсветку клавиатуры, закройте лишние вкладки в браузере. Если интернет не критично нужен, работайте офлайн с загруженными документами.

Полезной может быть и предварительная подготовка: загрузка офлайн-карт, сохранение важных контактов и документов в памяти устройства, а не только в облаке. В случае длительного отключения это поможет уменьшить потребность в мобильном интернете.

Также следует учитывать температурный режим. Чрезмерный холод или перегрев негативно влияют на аккумулятор. Во время зимних блэкаутов держите смартфон ближе к телу, чтобы избежать быстрого падения заряда.

В ситуации, когда электроэнергия появляется ненадолго, приоритетно заряжайте средства связи – смартфоны, радиоприемники, павербанки. Умное распределение энергии позволяет оставаться на связи даже во время длительных отключений, вызванных обстрелами.