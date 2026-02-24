В умовах регулярних атак на енергетичну інфраструктуру питання автономності техніки стає не просто зручністю, а елементом безпеки. Смартфон може знадобитися для отримання повітряних тривог, зв’язку з рідними чи виклику екстрених служб. Тому варто заздалегідь підготуватися до можливих відключень. Про це пише 24 Канал.

Як продовжити роботу гаджетів без світла?

Перш за все активуйте режим енергозбереження. На більшості смартфонів він автоматично обмежує фонову активність застосунків, зменшує яскравість екрана та знижує продуктивність процесора. Це дає додаткові години роботи без підзарядки.

Як пише ra2ej, зменшення яскравості дисплея та скорочення часу автоматичного блокування екрана також суттєво економлять заряд. Екран – один із головних споживачів енергії у смартфоні. Якщо є можливість, вимикайте Always-On Display і зайві візуальні ефекти.

Вимикайте модулі, які не використовуєте: Bluetooth, GPS, мобільний інтернет або Wi-Fi. У зонах зі слабким сигналом телефон витрачає більше енергії на пошук мережі, тому інколи доцільно тимчасово перейти в режим польоту, залишивши лише потрібні функції.

Окрему увагу варто приділити застосункам. Перевірте, які програми працюють у фоні, та обмежте для них доступ до геолокації і мобільних даних. Соцмережі, месенджери з автооновленням і стримінгові сервіси швидко розряджають батарею.

За даними Innovation-village, під час блекаутів важливо правильно користуватися павербанками. Не варто розряджати телефон до 0 відсотків – оптимально підключати його до живлення, коли заряд падає до 20–30 відсотків. Сам павербанк бажано зберігати зарядженим щонайменше на 50 відсотків, якщо є така можливість.

Для ноутбуків діють схожі принципи. Зменшіть яскравість екрана, вимкніть підсвітку клавіатури, закрийте зайві вкладки в браузері. Якщо інтернет не критично потрібен, працюйте офлайн із завантаженими документами.

Корисною може бути і попередня підготовка: завантаження офлайн-карт, збереження важливих контактів і документів у пам’яті пристрою, а не лише в хмарі. У разі тривалого відключення це допоможе зменшити потребу в мобільному інтернеті.

Також варто враховувати температурний режим. Надмірний холод або перегрів негативно впливають на акумулятор. Під час зимових блекаутів тримайте смартфон ближче до тіла, щоб уникнути швидкого падіння заряду.

У ситуації, коли електроенергія з’являється ненадовго, пріоритетно заряджайте засоби зв’язку – смартфони, радіоприймачі, павербанки. Розумний розподіл енергії дозволяє залишатися на зв’язку навіть під час тривалих відключень, спричинених обстрілами.