Недавно Лаки опубликовал пост с описанием своей новой гарнитуры и фотографией готового прототипа. Сообщается, что устройство имеет интегрированные заряды, чтобы в буквальном смысле взорвать голову игрока, если он проиграет.

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Я использовал три разрывных заряда, которые обычно применяю для различных проектов, привязав их активацию к показаниям фотосенсора, который способен установить, когда экран гарнитуры вспыхивает красным с определенной частотой, что обеспечивает очень простую интеграцию с окончанием игры. Когда демонстрируется соответствующий экран, свидетельствующий об окончании игры, заряды инициируются, немедленно уничтожая пользовательский мозг,

– сообщил Лаки.

Иными словами, бизнесмен претворил в жизнь японский комикс середины 2000-х – Sword Art Online, в котором персонажи вынуждены использовать гарнитуры, действующие по схожему принципу и вызывающие смерть после поражения в игре.



Гарнитура, которая способна убить, если игрок проиграет в игре / Фото Palmer Luckey

С точки зрения Лаки, идея связать жизнь аватара с реальной жизнью кажется потрясающей – "вы поднимаете ставки до максимума". По его мнению, усовершенствование графики способно сделать игру более похожей на реальность, но только угроза серьезных последствий способна обеспечить настоящий эффект присутствия.

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Применять гарнитуру Лаки не спешит

Миллиардер всерьез намерен создать вариант с защитой от возможности снять VR-гарнитуру. Иными словами, единственными эффективными способами снять ее есть либо победа в игре, либо поражение.

Пока технология недостаточно отработана, поэтому сам изобретатель, разумеется, не спешит ее применять на себе. По его словам, возможны всевозможные сбои, способные привести к смерти игрока абсолютно несвоевременно. Именно этим он объясняет, что до сих пор не использовал гарнитуру сам. Бизнесмен выразил уверенность, что решение должно принимать действительно разумная система, определяющая, соответствует ли случай условиям, необходимым для подрыва зарядов.

Хотя пока подобная гарнитура является не более чем офисным экспонатом для развлечения гостей миллиардера, нетрудно вообразить ситуацию, когда пресыщенные другими развлечениями граждане могут воплотить идею в жизнь.