Нещодавно Лакі опублікував пост з описом своєї нової гарнітури і фотографією готового прототипу. Повідомляється, що пристрій має інтегровані заряди, щоб у буквальному сенсі підірвати голову гравця, якщо той програє.

Не пропустіть Мистецтво захищатися: усе, що потрібно знати про безпеку смартфона

Я використав три розривні заряди, які я зазвичай застосовую для різних проєктів, прив'язавши їхню активацію до показань фотосенсора, який здатний встановити, коли екран гарнітури спалахує червоним із певною частотою, що забезпечує дуже просту інтеграцію із закінченням гри. Коли демонструється відповідний екран, що свідчить про закінчення гри, заряди ініціюються, негайно знищуючи мозок користувача,

– повідомив Лакі.

Інакше кажучи, бізнесмен втілив у життя японський комікс середини 2000-х – Sword Art Online, у якому персонажі змушені використовувати гарнітури, які діють за схожим принципом і викликають смерть після поразки в грі.



Гарнітура, яка здатна вбити, якщо гравець програє у грі / Фото Palmer Luckey

З точки зору Лакі, ідея пов'язати життя аватара з реальним життям здається приголомшливою – "ви піднімаєте ставки до максимуму". На його думку, вдосконалення графіки здатне зробити гру більш схожою на реальність, але тільки загроза серйозних наслідків здатна забезпечити справжній ефект присутності.

Читайте на сайті Американці друкують вогнепальну зброю на 3D-принтерах, щоби потім продати її за програмою викупу

Застосовувати гарнітуру Лакі не спішить

Мільярдер всерйоз має намір створити варіант із захистом від можливості зняти VR-гарнітуру. Іншими словами, єдиними ефективними способами зняти її є або перемога в грі, або поразка.

Поки що технологія недостатньо відпрацьована, тому сам винахідник, зрозуміло, не поспішає її застосовувати на собі. За його словами, можливі всілякі збої, які здатні призвести до смерті гравця абсолютно невчасно. Саме цим він пояснює те, що досі не використовував гарнітуру сам. Бізнесмен висловив упевненість, що рішення має ухвалювати справді розумна система, яка визначає, чи відповідає випадок умовам, необхідним для підриву зарядів.

Хоча поки подібна гарнітура є не більше ніж офісним експонатом для розваги гостей мільярдера, неважко уявити ситуацію, коли пересичені іншими розвагами громадяни можуть втілити ідею в життя.