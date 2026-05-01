Стриминговый сервис Spotify объявил о запуске новой системы верификации, которая поможет слушателям различать музыку, созданную людьми, и треки, сгенерированные искусственным интеллектом. Уже в ближайшие недели на профилях исполнителей и в результатах поиска появится пометка "Verified by Spotify" в виде зеленой галочки. Она будет означать, что аккаунт прошел проверку и соответствует стандартам подлинности платформы. Об этом пишет The Guardian.

Как будет работать новая проверка артистов?

В компании объяснили, что профили, которые в основном представляют AI-музыку или вымышленные цифровые образы, не смогут получить этот статус. По словам Spotify, в эпоху активного развития искусственного интеллекта вопрос доверия к музыке становится критически важным.

Чтобы получить отметку, исполнители должны продемонстрировать стабильный интерес слушателей в течение времени, соблюдать правила сервиса и подтвердить свое реальное присутствие вне платформы. Среди критериев – концерты, продажа мерча, активность в соцсетях и связанные аккаунты.

На момент запуска более 99% артистов, которых пользователи активно ищут, уже будут иметь подтвержденный статус. Речь идет о сотнях тысяч музыкантов разных жанров и стран.

Нововведение появляется на фоне растущего беспокойства музыкальной индустрии из-за наплыва AI-контента. Например, платформа Deezer недавно сообщила, что 44% всех новых треков, которые ежедневно загружаются, созданы искусственным интеллектом. Крупные лейблы также реагируют – Sony Music заявила, что потребовала удалить более 135 тысяч AI-композиций, которые имитировали ее артистов.

Как пишет TechCrunch, помимо верификации, Spotify добавляет новый информационный блок на страницы исполнителей. Там будут отображаться ключевые этапы карьеры, частота релизов и история выступлений. В компании сравнивают этот инструмент с пищевой маркировкой, которая помогает быстро оценить качество продукта.

Объявление о новой функции прозвучало после финансового отчета Spotify за первый квартал 2026 года. Компания сообщила, что количество платных подписчиков достигло 293 миллионов.