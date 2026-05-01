Стрімінговий сервіс Spotify оголосив про запуск нової системи верифікації, яка допоможе слухачам розрізняти музику, створену людьми, і треки, згенеровані штучним інтелектом. Вже найближчими тижнями на профілях виконавців і в результатах пошуку з’явиться позначка "Verified by Spotify" у вигляді зеленої галочки. Вона означатиме, що акаунт пройшов перевірку і відповідає стандартам автентичності платформи. Про це пише The Guardian.

Як працюватиме нова перевірка артистів?

У компанії пояснили, що профілі, які здебільшого представляють AI-музику або вигадані цифрові образи, не зможуть отримати цей статус. За словами Spotify, в епоху активного розвитку штучного інтелекту питання довіри до музики стає критично важливим.

Щоб отримати позначку, виконавці мають продемонструвати стабільний інтерес слухачів протягом часу, дотримуватись правил сервісу і підтвердити свою реальну присутність поза платформою. Серед критеріїв – концерти, продаж мерчу, активність у соцмережах і пов’язані акаунти.

На момент запуску понад 99% артистів, яких користувачі активно шукають, уже матимуть підтверджений статус. Йдеться про сотні тисяч музикантів різних жанрів і країн.

Нововведення з’являється на тлі зростаючого занепокоєння музичної індустрії через наплив AI-контенту. Наприклад, платформа Deezer нещодавно повідомила, що 44% усіх нових треків, які щодня завантажуються, створені штучним інтелектом. Великі лейбли також реагують – Sony Music заявила, що вимагала видалити понад 135 тисяч AI-композицій, які імітували її артистів.

Як пише TechCrunch, крім верифікації, Spotify додає новий інформаційний блок на сторінки виконавців. Там відображатимуться ключові етапи кар’єри, частота релізів і історія виступів. У компанії порівнюють цей інструмент із харчовим маркуванням, яке допомагає швидко оцінити якість продукту.

Оголошення про нову функцію прозвучало після фінансового звіту Spotify за перший квартал 2026 року. Компанія повідомила, що кількість платних підписників досягла 293 мільйонів.