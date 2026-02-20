Почему ученые начали сомневаться в крупнейшей катастрофе в истории Земли?

История, которая долгое время считалась непоколебимой истиной, началась 6 октября 1970 года. Тогда судно для глубоководного бурения Glomar Challenger вернулось в порт Лиссабона с сенсационными образцами пород. Во время своей экспедиции исследователи пробурили 28 скважин на дне Средиземного моря. Полученные данные указывали на то, что примерно 6 миллионов лет назад море превратилось в огромную бесплодную пустыню, пишет 24 Канал.

Соляная чаша глубиной более 2 километров оставалась сухой в течение полумиллиона лет, пока воды Атлантического океана не прорвались сквозь современный Гибралтарский пролив, вызвав самый масштабный потоп в истории планеты. Это событие назвали Занклианским наводнением. Основной вклад в эту теорию сделало исследование 2009 года, опубликованное на страницах Nature.

Океанограф Кеннет Сю, один из руководителей экспедиции Glomar Challenger, описывал это событие как невероятное зрелище. Он утверждал, что Гибралтарский водопад по своим масштабам в 100 раз превышал водопад Виктория и в 1 000 раз – Ниагарский. Ученые Давид Гарсия Кастельянос, Франсиско Эстрада и Ивон Хименес-Мунт писали, что наводнение сбросило примерно в 1000 раз больше воды, чем современная Амазонка.

Такая катастрофическая модель быстро стала популярной: о ней снимали документальные фильмы, а Гибралтар даже выпустил почтовую марку с изображением гигантского водопада высотой 3 000 метров. Однако за последние два десятилетия появилось немало аргументов, которые ставят под сомнение каждую часть этой теории – от масштабов мегапустыни до самого факта существования гигантского водопада.

Первые сомнения

Сомнения начались с анализа отложений соли, которые геологи называют эвапоритами. Традиционно считалось, что гипс и галит (каменная соль) образуются лишь при полном высыхании водоема, как это происходит в Мертвом море. Однако современные седиментологи, изучающие закономерности формирования осадочных пород, указывают на то, что эти минералы могут выпадать в осадок и под водой, если рассол становится достаточно концентрированным.

Это означает, что Средиземному морю вовсе не обязательно было превращаться в сухую пустыню. Более того, математические расчеты показывают, что объем соли под дном моря настолько огромен (около 5 процентов всей соли Мирового океана), что для его накопления понадобилось бы около 10 циклов полного высыхания и наполнения.

Исследования соляных залежей на Сицилии подтверждают цикличность процессов: там обнаружено 16 слоев гипса, разделенных сланцами, что соответствует циклу прецессии земной оси продолжительностью примерно 23 000 лет. Это свидетельствует о том, что связь с Атлантикой многократно открывалась и закрывалась из-за колебаний уровня океана.

Последняя фаза кризиса, которую называют этапом "Лаго-Маре", была наиболее загадочной, ведь море стало менее соленым и превратилось в систему огромных озер. Компьютерное моделирование 2025 года предполагает, что вода в этот период поступала не из Атлантики, а с древней системы озер Паратетис, куда впадали такие реки, как Дунай, Дон и Волга, пишет Knowable Magazine.

Что такое Паратетис? Это самое большое доисторическое мелководное море (мегаозеро) в истории Земли, существовавшее около 34 – 7 миллионов лет назад (от олигоцена до плиоцена). Оно простиралось от Альп на западе до Аральского моря на востоке, включая территорию современной Украины, и образовалось в результате поднятия горных хребтов, отделивших часть океана Тетис. Сегодняшние Черное, Каспийское и Аральское моря являются остатками этого водоема.



Паратетис – это самое большое озеро в истории Земли. Именно отсюда могла поступать вода в Средиземное море / PALCU, DV

Так как же все было на самом деле?

Самым большим ударом по старой теории стали результаты экспедиции 2023 года на судне JOIDES Resolution. Ученые исследовали море Альборан, которое является своеобразным вестибюлем перед Гибралтарским проливом. Если бы мегапотоп действительно состоялся, он бы оставил после себя хаотичные нагромождения пород и явные следы эрозии.

Вместо этого исследователи нашли идеально ровные, тонкие слои отложений, свидетельствующие о спокойных условиях с низкой энергией воды – полную противоположность катастрофе. Это позволило прийти к выводу, что путь сообщения с океаном во время так называемого Мессинского кризиса солености проходил вовсе не через Гибралтар, а, возможно, через каналы на территории современной Испании, Марокко или через вулканические острова на востоке, добавляет Live Science.

Что такое Мессинский кризис солености? Это, собственно, и есть название геологического события в конце миоцена, примерно 5,97 – 5,33 миллиона лет назад, когда Средиземное море было изолировано от Атлантического океана из-за тектонических процессов, что привели к закрытию Гибралтарского пролива. Вследствие высокого испарения при ограниченном пополнении водой уровень моря резко упал (на 1,5 – 2 километра), превратив бассейн в гигантскую соленую пустыню с накоплением более 1 миллиона кубических километров солей (эвпоритов), что видно в современных толстых соляных слоях на дне моря. Кризис завершился возвращением воды в Средиземное море.

Сегодняшняя научная картина подчеркивает силу не внезапных катастроф, а постепенных изменений. Даже незначительное обмеление проливов могло привести к тому, что 89 процентов морских видов, которые обитали только в Средиземноморье, вымерли из-за чрезмерной солености. Это показывает, что экстремальные условия в природе могут возникать без экстремальных событий, что является важным уроком для современных климатических прогнозов.