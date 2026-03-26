Кто и зачем использует устаревшую технологию в эпоху цифровых коммуникаций?

Первые сообщения о необычной активности на коротких волнах появились 28 февраля, когда началась активная фаза вооруженного конфликта. Радиолюбители, которые постоянно мониторят эфир, зафиксировали трансляцию, ведущуюся по четко определенной схеме. Мужчина со спокойной интонацией зачитывает блоки случайных чисел на персидском языке. Каждая группа цифр повторяется дважды, после чего следует пауза, а затем трижды звучит слово "внимание", за которым снова начинается цифровой ряд. Продолжительность передач постоянно меняется, однако они выходят в стабильном режиме примерно дважды в сутки. Об этом пишет IFLScience.

Первые попытки локализовать источник сигнала указывали на то, что трансляция осуществляется с территории Западной Европы. Независимые записи подтверждали, что станция продолжала свою работу в течение не менее двух недель, в частности ее активность фиксировали еще 10 марта.

Специалисты классифицируют этот объект как так называемую номерную радиостанцию или станцию цифр – инструмент, который активно использовался разведками разных стран еще во времена холодной войны для связи со своими агентами на вражеской территории.

Особенность таких станций заключается в их абсолютной безопасности. Эксперт в этой области Акин Фернандес отмечает, что при условии использования идеально случайных числовых ключей взломать такой шифр математически невозможно. Даже если противнику удастся перевести цифры в слова, полученное сообщение останется лишенным всякого смысла без наличия уникального бумажного блокнота с кодами, который должен быть только у отправителя и получателя.

Кто-то пытается заглушить передачу

Ситуация стала еще более напряженной через 5 дней после начала войны, когда неизвестная сторона начала целенаправленное шумовое глушение частоты. Внезапный электронный шум заполнил эфир, пытаясь сделать передачу чисел неразборчивой. Однако станция продемонстрировала живучесть, просто перейдя на другую частоту для продолжения вещания.

Такой тип противодействия тоже имеет исторический пример: правительство бывшего Советского Союза десятилетиями пыталось блокировать трансляции BBC, "Радио Свобода" и Deutsche Welle, чтобы перекрыть доступ населения к нецензурированной информации.

Первые предположения

Логика событий подсказывала, что за трансляцией вряд ли стоит официальный Тегеран. Учитывая, что иранское правительство и в мирное время регулярно глушит иностранные медиа, например перскоязычные службы BBC или "Радио Фарда", маловероятно, что оно стало бы создавать препятствия для собственных военных или разведывательных каналов связи.

Так чьи приказы скрыты в цифровых потоках? Возможно, Соединенные Штаты Америки или Израиль таким образом координируют действия своих оперативников непосредственно внутри Ирана. Также не исключали и участие Турции, которая имеет собственные интересы в регионе и не поддерживает действующий иранский режим.

Сейчас Центральное разведывательное управление США отказывается давать какие-либо официальные объяснения относительно своей возможной причастности, оставляя этот персидский сигнал одной из самых интересных загадок современной войны.

Энтузиасты сами находят ответ

Радиолюбители из группы Priyom, которые специализируются на отслеживании таинственных "станций цифр", зафиксировали активность нового источника сигнала именно 28 февраля – в первый день атак США и Израиля на Иран. Передачи ведутся на частоте 7910 килогерц. Структура сообщений всегда одинакова

Энтузиастам удалось с помощью методов мультилатерации и триангуляции точно определить местоположение передатчика, пишет WIRED. Сигнал, получивший обозначение V32, поступает с коротковолнового объекта, расположенного на территории военной базы Соединенных Штатов Америки в немецком городе Беблинген, что в 15 километрах к юго-западу от Штутгарта.

Антенны скрыты в лесной зоне между казармами "Панцер" и "Патч", на территории, закрытой для посторонних и обозначенной как тренировочное поле. Эксперты предполагают, что техническое обслуживание станции может осуществлять 52-й стратегический батальон связи, штаб которого расположен рядом.

Интересной деталью является то, что во время трансляций иногда слышны характерные системные звуки Windows 10, что выдает операционную систему, которую используют операторы станции.

Историк и исследователь Марис Голманис отмечает, что строгая структурированность и регулярность вещания указывают на тщательно спланированную операцию. В отличие от крупных разведывательных сетей, которые используют много частот для разных регионов, эта работает на одной фиксированной частоте. Это свидетельствует о том, что вещание целенаправленно ориентировано на одну географическую зону – территорию Ирана.

Подобные методы использовались и раньше: например, ФБР в свое время раскрыло сеть кубинских шпионов, перехватив их шифр. Тогда в эфире звучали не только приказы не участвовать в полетах в определенные дни, но и вполне бытовые поздравления женщин-товарищей с праздником.