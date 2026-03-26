Хто й навіщо використовує застарілу технологію в епоху цифрових комунікацій?

Перші повідомлення про незвичну активність на коротких хвилях з'явилися 28 лютого, коли розпочалася активна фаза збройного конфлікту. Радіоаматори, які постійно моніторять ефір, зафіксували трансляцію, що ведеться за чітко визначеною схемою. Чоловік зі спокійною інтонацією зачитує блоки випадкових чисел перською мовою. Кожна група цифр повторюється двічі, після чого слідує пауза, а потім тричі лунає слово "увага", за яким знову починається цифровий ряд. Тривалість передач постійно змінюється, проте вони виходять у стабільному режимі приблизно двічі на добу. Про це пише IFLScience.

Дивіться також У США заборонили нові роутери з-за кордону: в чому причина

Перші спроби локалізувати джерело сигналу вказували на те, що трансляція здійснюється з території Західної Європи. Незалежні записи підтверджували, що станція продовжувала свою роботу протягом щонайменше двох тижнів, зокрема її активність фіксували ще 10 березня.

Фахівці класифікують цей об'єкт як так звану номерну радіостанцію або станцію цифр – інструмент, який активно використовувався розвідками різних країн ще за часів холодної війни для зв'язку зі своїми агентами на ворожій території.

Особливість таких станцій полягає в їхній абсолютній безпеці. Експерт у цій галузі Акін Фернандес зазначає, що за умови використання ідеально випадкових числових ключів зламати такий шифр математично неможливо. Навіть якщо противнику вдасться перекласти цифри у слова, отримане повідомлення залишиться позбавленим будь-якого сенсу без наявності унікального паперового блокнота з кодами, який має бути лише у відправника та отримувача.

Хтось намагається заглушити передачу

Ситуація стала ще напруженішою через 5 днів після початку війни, коли невідома сторона розпочала цілеспрямоване шумове глушіння частоти. Раптовий електронний шум заповнив ефір, намагаючись зробити передачу чисел нерозбірливою. Проте станція продемонструвала живучість, просто перейшовши на іншу частоту для продовження мовлення.

Такий тип протидії теж має історичний приклад: уряд колишнього Радянського Союзу десятиліттями намагався блокувати трансляції BBC, "Радіо Свобода" та Deutsche Welle, щоб перекрити доступ населення до нецензурованої інформації.

Перші припущення

Логіка подій підказувала, що за трансляцією навряд чи стоїть офіційний Тегеран. Враховуючи, що іранський уряд і в мирний час регулярно глушить іноземні медіа, як-от перськомовні служби BBC чи "Радіо Фарда", малоймовірно, що він став би створювати перешкоди для власних військових чи розвідувальних каналів зв'язку.

Тож чиї накази приховані в цифрових потоках? Можливо, Сполучені Штати Америки або Ізраїль у такий спосіб координують дії своїх оперативників безпосередньо всередині Ірану. Також не виключали й участь Туреччини, яка має власні інтереси в регіоні та не підтримує чинний іранський режим.

Наразі Центральне розвідувальне управління США відмовляється давати будь-які офіційні пояснення щодо своєї можливої причетності, залишаючи цей перський сигнал однією з найцікавіших загадок сучасної війни.

Ентузіасти самі знаходять відповідь

Радіоаматори з групи Priyom, які спеціалізуються на відстеженні таємничих "станцій цифр", зафіксували активність нового джерела сигналу саме 28 лютого – у перший день атак США та Ізраїлю на Іран. Передачі ведуться на частоті 7910 кілогерців. Структура повідомлень завжди однакова

Ентузіастам вдалося за допомогою методів мультилатерації та тріангуляції точно визначити місце розташування передавача, пише WIRED. Сигнал, який отримав позначення V32, надходить із короткохвильового об'єкта, розташованого на території військової бази Сполучених Штатів Америки в німецькому місті Беблінген, що за 15 кілометрів на південний захід від Штутгарта.

Антени приховані в лісовій зоні між казармами "Панцер" і "Патч", на території, закритій для сторонніх і позначеній як тренувальне поле. Експерти припускають, що технічне обслуговування станції може здійснювати 52-й стратегічний батальйон зв'язку, штаб якого розташований поруч.

Цікавою деталлю є те, що під час трансляцій іноді чути характерні системні звуки Windows 10, що видає операційну систему, яку використовують оператори станції.

Історик і дослідник Маріс Голманіс зазначає, що сувора структурованість і регулярність мовлення вказують на ретельно сплановану операцію. На відміну від великих розвідувальних мереж, які використовують багато частот для різних регіонів, ця працює на одній фіксованій частоті. Це свідчить про те, що мовлення цілеспрямовано орієнтоване на одну географічну зону – територію Ірану.

Подібні методи використовувалися і раніше: наприклад, ФБР свого часу розкрило мережу кубинських шпигунів, перехопивши їхній шифр. Тоді в ефірі звучали не лише накази не брати участь у польотах у певні дні, а й цілком побутові привітання жінок-товаришів зі святом.