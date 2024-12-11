Что происходит

Компания Artisan продает "работников на основе искусственного интеллекта" – программное обеспечение, призвано помочь в обслуживании клиентов, облегчении и увеличении продаж, автоматизации повторяющихся действий и в других задачах. Фактически она предлагает заменять людей на искусственный интеллект в тех сферах и процессах, где это возможно. Именно для этого стартап запустил рекламную кампанию, слоганом которой стала фраза "Хватит нанимать людей", сообщает 24 Канал со ссылкой на SFGATE.

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Журналисты "прочесали" город и нашли рекламные вывески с такими фразами:

"ИИ-работники не будут жаловаться на баланс между работой и личной жизнью".

"Камеры ИИ-работников в Zoom никогда не будут "не работать" сегодня".

"Нанимайте ИИ-работников, а не людей".

"Наступила эра работников с искусственным интеллектом".

Многие задают логичный вопрос: кто является целевой аудиторией этих объявлений? Их в основном будут видеть обычные люди, которые являются наемными работниками, а не директора компаний, которые занимаются наймом. Таким образом в этих кампаниях видят дискриминацию фактически целевой аудитории. Другие же уверены, что за всем этим кроется очевидное объяснение: реклама призвана разозлить людей и, таким образом, попасть в заголовки газет.

В интервью SFGate генеральный директор компании Джаспар Кармайкл-Джек встал на защиту решения своей компании рекламировать продукт именно таким образом, пропагандируя конец человеческой рабочей силы.

Они несколько антиутопичны, но так же, как и ИИ. То, как работает мир, меняется. Мы хотели что-то такое, что привлекало бы внимание. Вы не привлечете внимание скучными сообщениями,

– сказал глава стартапа.

Поэтому компания пыталась сыграть на растущем возмущении американцев относительно ИИ. Более того, ей это удалось. Теперь о ней пишут не только местные СМИ, но и издания по всем Штатам.