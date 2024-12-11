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Компанія Artisan продає "працівників на основі штучного інтелекту" – програмне забезпечення, покликане допомогти в обслуговуванні клієнтів, полегшенні й збільшенні продажів, автоматизації повторюваних дій та в інших завданнях. Фактично вона пропонує заміняти людей на штучний інтелект у тих сферах і процесах, де це можливо. Саме задля цього стартап запустив рекламну кампанію, слоганом якої стала фраза "Досить наймати людей", повідомляє 24 Канал з посиланням на SFGATE.

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Журналісти "прочесали" місто й знайшли рекламні вивіски з такими фразами:

"ШІ-працівники не будуть скаржитися на баланс між роботою та особистим життям".

"Камери ШІ-працівників у Zoom ніколи не будуть "не працювати" сьогодні".

"Наймайте ШІ-працівників, а не людей".

"Настала ера працівників зі штучним інтелектом".

Багато хто ставить логічне питання: хто є цільовою аудиторією цих оголошень? Їх здебільшого бачитимуть звичайні люди, які є найманими працівниками, а не директори компаній, які займаються наймом. Таким чином у ці кампанії вбачають дискримінацію фактично цільової аудиторії. Інші ж упевнені, що за всім цим криється очевидне пояснення: реклама покликана розлютити людей і, таким чином, потрапити в заголовки газет.

В інтерв'ю SFGate генеральний директор компанії Джаспар Кармайкл-Джек став на захист рішення своєї компанії рекламувати продукт саме таким чином, пропагуючи кінець людської робочої сили.

Вони дещо антиутопічні, але так само, як і ШІ. Те, як працює світ, змінюється. Ми хотіли щось таке, що привертало б увагу. Ви не привернете увагу нудними повідомленнями,

– сказав глава стартапу.

Тож компанія намагалася зіграти на дедалі більшому обуренні американців щодо ШІ. Ба більше, їй це вдалося. Тепер про неї пишуть не лише місцеві ЗМІ, а й видання по всіх Штатах.