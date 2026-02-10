Какая физика кроется за появлением вертикальных лучей?

Вечером 9 февраля и ночью 10 февраля 2026 года жители Львовской области и города Бережаны, что на Тернопольщине, имели возможность наблюдать удивительное оптическое явление, известное как "световые столбы". Социальные сети быстро наполнились кадрами вертикальных лучей, которые пронизывали чистое зимнее небо, пишет 24 Канал.

Один из местных жителей, Игорь Свирский, зафиксировал этот момент около 22 часов 30 минут с помощью смартфона, сообщил "Суспільне.Тернопіль". Поскольку невооруженным глазом увидеть явление труднее, для получения четкого изображения он использовал режим ночной съемки с выдержкой в 10 секунд, что позволило передать всю красоту без использования дополнительных фильтров.



Световые столбы на Тернопольщине / Фото опубликовал Игорь Свирский

По научной классификации световые столбы относятся к одному из типов гало. Хотя визуально они выглядят как мощные прожекторы, светящие прямо в небо, на самом деле эти столбы являются лишь оптической иллюзией. Они не являются самостоятельными источниками света, а лишь результатом сложной игры физических процессов в верхних слоях атмосферы.

Для их появления необходимо сочетание нескольких специфических факторов: очень низкая температура воздуха, отсутствие ветра и наличие в воздухе мелких ледяных структур.



Световые столбы на Тернопольщине / Фото опубликовал Игорь Свирский

Богдан Плисюк, который преподает физику и астрономию в тернопольской школе №27, объясняет, что основой явления являются микроскопические кристаллы льда. Когда температура воздуха значительно снижается – например, в Тернополе в тот день фиксировали мороз до 17 градусов Цельсия – он наполняется мелкими шестигранными ледяными пластинками.

Эти кристаллы настолько малы, что остаются невидимыми для человеческого глаза и совсем не мешают обзору звездного неба. Однако они обладают уникальным свойством: когда на такую пластинку попадает свет, она срабатывает как крошечное зеркало, отражая луч.



Световые столбы на Тернопольщине / Фото опубликовал Игорь Свирский

Источником света для формирования таких столбов обычно становятся объекты на поверхности земли. Это могут быть обычные уличные фонари, яркие витрины или праздничная иллюминация. Цвет небесного столба напрямую зависит от спектра лампы, которая его породила. Например, натриевые лампы уличного освещения создают желтоватые или оранжевые колонны, тогда как современные светодиодные фонари дают голубой или белый оттенок.

Свет поднимается вверх пучком, встречает на своем пути миллиарды ледяных зеркал и, отражаясь от них, создает для наблюдателя впечатление цельной вертикальной полосы.

Кроме искусственного освещения, подобный эффект может вызвать Луна или даже Солнце, преимущественно во время восхода или захода, когда оно находится низко над горизонтом, пишет издание Голос Сокальщины, которое сообщило об аналогичном явлении на Львовщине.



Световые столбы на Львовщине / Фото опубликовало издание Голос Сокальщины

Обычно световые столбы начинаются у самой земли, а по мере поднятия вверх постепенно теряют яркость, рассеиваются и в конце концов исчезают.

Такие явления являются достаточно редкими для нашего региона и требуют идеальной чистоты воздуха и стабильно морозной погоды.

Напомним, в конце января аналогичное явление наблюдали в небе Харьковской области.