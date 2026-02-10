Яка фізика криється за появою вертикальних променів?

Увечері 9 лютого та вночі 10 лютого 2026 року мешканці Львівської області та міста Бережани, що на Тернопільщині, мали змогу спостерігати дивовижне оптичне явище, відоме як "світлові стовпи". Соціальні мережі швидко наповнилися кадрами вертикальних променів, які пронизували чисте зимове небо, пише 24 Канал.

Один із місцевих жителів, Ігор Свірський, зафіксував цей момент близько 22 години 30 хвилин за допомогою смартфона, повідомило "Суспільне.Тернопіль". Оскільки неозброєним оком побачити явище важче, для отримання чіткого зображення він використовував режим нічної зйомки з витримкою в 10 секунд, що дозволило передати всю красу без використання додаткових фільтрів.



Світлові стовпи на Тернопільщині / Фото опублікував Ігор Свірський

За науковою класифікацією світлові стовпи належать до одного з типів гало. Хоча візуально вони виглядають як потужні прожектори, що світять прямо в небо, насправді ці стовпи є лише оптичною ілюзією. Вони не є самостійними джерелами світла, а лише результатом складної гри фізичних процесів у верхніх шарах атмосфери.

Для їхньої появи необхідне поєднання кількох специфічних чинників: дуже низька температура повітря, відсутність вітру та наявність у повітрі дрібних крижаних структур.



Світлові стовпи на Тернопільщині / Фото опублікував Ігор Свірський

Богдан Плисюк, який викладає фізику та астрономію у тернопільській школі №27, пояснює, що основою явища є мікроскопічні кристали льоду. Коли температура повітря значно знижується – наприклад, у Тернополі того дня фіксували мороз до 17 градусів Цельсія – воно наповнюється дрібними шестигранними крижаними пластинками.

Ці кристали настільки малі, що залишаються невидимими для людського ока і зовсім не заважають огляду зоряного неба. Проте вони мають унікальну властивість: коли на таку пластинку потрапляє світло, вона спрацьовує як крихітне дзеркало, відбиваючи промінь.



Світлові стовпи на Тернопільщині / Фото опублікував Ігор Свірський

Джерелом світла для формування таких стовпів зазвичай стають об’єкти на поверхні землі. Це можуть бути звичайні вуличні ліхтарі, яскраві вітрини або святкова ілюмінація. Колір небесного стовпа безпосередньо залежить від спектра лампи, яка його породила. Наприклад, натрієві лампи вуличного освітлення створюють жовтуваті або помаранчеві колони, тоді як сучасні світлодіодні ліхтарі дають блакитний або білий відтінок.

Світло піднімається вгору пучком, зустрічає на своєму шляху мільярди крижаних дзеркалець і, відбиваючись від них, створює для спостерігача враження цілісної вертикальної смуги.

Окрім штучного освітлення, подібний ефект може спричинити Місяць або навіть Сонце, переважно під час сходу чи заходу, коли воно перебуває низько над горизонтом, пише видання Голос Сокальщини, яке повідомило про аналогічне явище на Львівщині.



Світлові стовпи на Львівщині / Фото опублікувало видання Голос Сокальщини

Зазвичай світлові стовпи починаються біля самої землі, а в міру підняття вгору поступово втрачають яскравість, розсіюються і зрештою зникають.

Такі явища є досить рідкісними для нашого регіону і потребують ідеальної чистоти повітря та стабільно морозної погоди.

