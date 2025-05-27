Как это будет

В целом процедуру обсуждений и принятия планируют завершить до 2 июня. Затем останется около недели на окончательное утверждение, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC.

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Платформы обяжут проводить проверку возраста каждого, кто создает аккаунт. Происходить это будет по примеру другого техасского закона, который обязывает верифицировать пользователей порнографических сайтов. В свое время именно из-за таких правил Pornhub ушел из этого консервативного республиканского штата.

Новый законопроект, если его примут, предоставит родителям право требовать удаления учетной записи ребенка. Социальные сети получат 10 дней на выполнение такого запроса, иначе им грозит штраф от генерального прокурора штата.

Техас – не единственный штат с такими планами:

В прошлом году во Флориде приняли закон, запрещающий соцсети лицам до 14 лет и требующий согласия родителей для 14-15-летних.

Федеральный Сенат в апреле 2024 года также рассматривал законопроект о запрете соцсетей для тех, кому не исполнилось 13 лет, но инициатива застряла в комитете. Несмотря на это сенаторы не исключают повторной попытки принятия.

Похожая инициатива есть и в Великобритании. Там уже действует правило, что дети до 13 лет не должны иметь доступа к соцсетям. Для этого медиарегулятор Ofcom вводит усиленные возрастные проверки, в частности требование подтверждения возраста с помощью документа с фотографией для регистрации в Facebook, Instagram и других соцсетях. Также некоторое время рассматривается возможность запрета до 16 лет.

Между тем Австралия уже приняла один из самых жестких законов и запретила соцсети до 16 лет.

Некоторые политики и эксперты считают, что такой запрет может быть эффективным, но подростки сами выражают беспокойство, что это может навредить их социализации и безопасности, а также отмечают, что найдут способы обойти ограничения.