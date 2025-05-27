Як це буде

Загалом процедуру обговорень та прийняття планують завершити до 2 червня. Потім залишиться близько тижня на остаточне затвердження, повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

Дивіться також OpenAI розробляє власну соціальну мережу

Платформи зобов’яжуть проводити перевірку віку кожного, хто створює акаунт. Відбуватиметься це за прикладом іншого техаського закону, який зобов'язує верифікувати користувачів порнографічних сайтів. Свого часу саме через такі правила Pornhub пішов із цього консервативного республіканського штату.

Новий законопроєкт, якщо його приймуть, надасть батькам право вимагати видалення облікового запису дитини. Соціальні мережі отримають 10 днів на виконання такого запиту, інакше їм загрожуватиме штраф від генерального прокурора штату.

Техас – не єдиний штат із такими планами:

Минулого року у Флориді прийняли закон, що забороняє соцмережі особам до 14 років і вимагає згоди батьків для 14-15-річних.

Федеральний Сенат у квітні 2024 року також розглядав законопроєкт про заборону соцмереж для тих, кому не виповнилося 13 років, але ініціатива застрягла в комітеті. Попри це сенатори не виключають повторної спроби ухвалення.

Схожа ініціатива є й у Великій Британії. Там уже діє правило, що діти до 13 років не повинні мати доступу до соцмереж. Для цього медіарегулятор Ofcom запроваджує посилені вікові перевірки, зокрема вимогу підтвердження віку за допомогою документа з фотографією для реєстрації у Facebook, Instagram та інших соцмережах. Також деякий час розглядається можливість заборони до 16 років.

Тим часом Австралія вже ухвалила один із найжорсткіших законів і заборонила соцмережі до 16 років.

Деякі політики та експерти вважають, що така заборона може бути ефективною, але підлітки самі висловлюють занепокоєння, що це може нашкодити їхній соціалізації та безпеці, а також зазначають, що знайдуть способи обійти обмеження.