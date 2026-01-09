Какие психологические черты делают человека склонным к теориям заговора?

Команда исследователей из Норвежской бизнес-школы вместе с коллегами провела эксперимент, в котором приняли участие 253 взрослых человека. Участники преимущественно проживали в Великобритании, Южной Африке, Соединенных Штатах и Канаде. Средний возраст респондентов составлял примерно 49 лет, а большинство имело университетское образование, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Авторы работы, опубликованной в научном журнале Applied Cognitive Psychology, решили исследовать именно феномен веры в "сокрытие правды". Это убеждение заключается в том, что мощные организации и структуры якобы сознательно замалчивают истину от остального мира, а разглядеть реальность способны только избранные.

Адриан Фернхем, профессор психологии и ведущий автор исследования, отметил, что в течение последнего десятилетия опубликовал около двадцати научных работ о теории заговора. Однако мало кто из ученых ранее рассматривал именно перспективу "сокрытия" с точки зрения тех, кто верит в заговоры.

Методология исследования

Для измерения склонности к конспирологическому мышлению исследователи разработали специальную шкалу из десяти пунктов. Участники оценивали свое отношение к утверждениям вроде того, что политики обычно не сообщают истинных мотивов своих решений, или что государственные агентства внимательно следят за всеми гражданами.

Также респонденты проходили тест High Potential Trait Indicator, который оценивает шесть личностных характеристик, в частности конкурентоспособность и толерантность к неопределенности.

Результаты

Результаты исследования оказались довольно неожиданными.

Главным фактором, который коррелировал с верой в теории заговора, стала низкая толерантность к неопределенности. Другими словами, люди, которые испытывают дискомфорт в ситуациях, когда не имеют всех ответов, оказались более склонными поддерживать конспирологические идеи. Когда они сталкиваются со сложными и многогранными событиями, которые трудно понять даже экспертам, они скорее принимают упрощенное объяснение теории заговора, даже если оно ошибочно.

Вторым важным фактором стало восприятие мира как несправедливого места. Те участники, которые считали, что мир устроен несправедливо от природы, чаще поддерживали идеи о тайных группах, которые управляют событиями за кулисами.

Исследователи также обнаружили определенные демографические и идеологические закономерности, хотя их влияние было меньше:

Молодые участники оказались несколько более склонными к конспирологическому мышлению по сравнению со старшими.

Женщины также показали несколько более высокую тенденцию поддерживать такие взгляды.

Религиозные люди и те, кто идентифицировал себя как консерваторы, чаще склонялись к вере в теории заговора.

Зависит ли вера в конспирологию от образования?

Самым неожиданным открытием стало то, что уровень образования участников совсем не влиял на их склонность верить в конспирологические теории. Наличие университетского диплома не защищало человека от таких убеждений.

Это опровергает распространенный стереотип о том, что сторонники теорий заговора – это необразованные или недостаточно умные люди, что является достаточно хорошей новостью для таких людей.

Почему люди верят в теории заговора?

Ученые предполагают, что теории заговора выполняют определенную психологическую функцию для некоторых людей. Когда индивид сталкивается с неопределенностью или чувствует потерю контроля, это вызывает тревогу. Принятие теории заговора может предложить понятное объяснение непонятных событий, что помогает уменьшить дискомфорт от неопределенности.

Вера в несправедливость мира также играет важную роль. Если человек убежден, что мир устроен несправедливо, он может чувствовать беспомощность. Теории заговора в таком случае подтверждают эти чувства, объясняя несчастья действиями злоумышленников, а не случайностью. Гораздо легче обвинить в своих проблемах тайное правительство, рептилоидов, Бога или Сатану, чем признать свои собственные ошибки или фактическую реальность мира.

Люди с низкой толерантностью к неопределенности часто демонстрируют специфические когнитивные паттерны, говорят авторы работы на страницах PsyPost. Они пытаются избегать неопределенности, придерживаясь жестких или упрощенных интерпретаций событий. Теории заговора обычно четко разграничивают "хороших" жертв и "злых" виновников, что привлекает такой когнитивный стиль.

Почему это исследование нельзя считать на 100% правильным?

Исследователи признают определенные ограничения своей работы. Выборка была относительно небольшой, а участники преимущественно представляли профессионалов среднего возраста.

Для подтверждения результатов нужны дополнительные исследования с большей и более разнообразной группой респондентов. Авторы планируют продолжить изучение того, как люди открывают для себя теории заговора и формируют сообщества единомышленников.