Tesla опубликовала в социальной сети X изображение конструкции будущего Cybercab, на котором показаны основные системы связи автомобиля. В частности, беспилотное такси получит встроенную антенну SpaceX Starlink V5, а также модули GPS и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Об этом пишет Engadget.

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Зачем Cybercab одновременно Starlink и 5G?

Компания отдельно подчеркнула, что спутниковая связь должна стать одним из ключевых элементов будущей платформы автономного транспорта. В Tesla описали эту функцию как"высокоскоростной интернет из космоса для будущего автономных автомобилей".

Tesla подтвердила, что в автомобиль будет интегрирован Starlink V5 – новое поколение спутниковых антенн, которое SpaceX представила всего на прошлой неделе. Новая модель стала более компактной и энергоэффективной по сравнению с предыдущими версиями. В то же время максимальная скорость передачи данных несколько снизилась. Если Starlink V4 обеспечивает скорость более 400 мегабит в секунду, то для V5 заявлено более 375 мегабит в секунду.

Интересно, что SpaceX позиционирует Starlink V5 в первую очередь как решение для домашнего интернета. В отличие от Starlink Mini, эта антенна официально не предназначена для использования "на ходу", что делает ее появление в автомобиле довольно неожиданным.

Почему спутниковая связь может быть полезной

На первый взгляд интеграция Starlink выглядит излишней. Существующие Cybercab работают исключительно в городах, где уже доступны быстрые сети 5G. По данным, приведенным Engadget, средняя скорость мобильного интернета 5G в городах США составляет около 175 мегабит в секунду.

Поскольку Cybercab будет оснащен и 5G-модемом, и спутниковой антенной, автомобиль фактически получит два независимых канала передачи данных. Для коротких городских поездок это может показаться излишним. Впрочем, такая конфигурация имеет ряд потенциальных преимуществ. Спутниковая связь может использоваться для обмена информацией между автомобилями, построения маршрутов, удаленной технической поддержки или других сервисов, не зависящих от покрытия мобильных операторов.

Что известно о запуске Cybercab

Tesla пока не сообщила, когда Cybercab появится на дорогах в большем количестве. На данный момент парк роботакси компании остается очень небольшим.

По данным ресурса Robotaxi Tracker, сегодня Tesla эксплуатирует всего 39 полностью автономных автомобилей, которые перевозят пассажиров без водителя-наблюдателя. Если учитывать машины, в которых присутствует оператор безопасности, общее количество роботакси достигает 770 единиц.

Интеграция Starlink также демонстрирует все более тесное взаимодействие между компаниями Илона Маска. Использование спутниковой сети SpaceX в транспорте Tesla потенциально позволяет не только расширить возможности автономных автомобилей, но и объединить экосистемы двух бизнесов вокруг единой инфраструктуры связи.