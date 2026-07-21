Tesla опублікувала в соцмережі X зображення конструкції майбутнього Cybercab, на якому показано основні системи зв'язку автомобіля. Зокрема, безпілотне таксі отримає вбудовану антену SpaceX Starlink V5, а також модулі GPS і підтримку мобільних мереж п'ятого покоління. Про це пише Engadget.

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Навіщо Cybercab одночасно Starlink і 5G?

Компанія окремо наголосила, що супутниковий зв'язок має стати одним із ключових елементів майбутньої платформи автономного транспорту. У Tesla описали цю функцію як "високошвидкісний інтернет із космосу для майбутнього автономних автомобілів".

Tesla підтвердила, що в автомобіль буде інтегровано Starlink V5 – нове покоління супутникових антен, яке SpaceX представила лише минулого тижня. Нова модель стала компактнішою та енергоефективнішою порівняно з попередніми версіями. Водночас максимальна швидкість передачі даних дещо знизилася. Якщо Starlink V4 забезпечує швидкість понад 400 мегабітів за секунду, то для V5 заявлено понад 375 мегабітів за секунду.

Цікаво, що SpaceX позиціонує Starlink V5 насамперед як рішення для домашнього інтернету. На відміну від Starlink Mini, ця антена офіційно не призначена для використання "на ходу", що робить її появу в автомобілі доволі несподіваною.

Чому супутниковий зв'язок може бути корисним

На перший погляд інтеграція Starlink виглядає надлишковою. Наявні Cybercab працюють виключно в містах, де вже доступні швидкі мережі 5G. За даними, наведеними Engadget, середня швидкість мобільного інтернету 5G у містах США становить близько 175 мегабітів за секунду.

Оскільки Cybercab матиме і 5G-модем, і супутникову антену, автомобіль фактично отримає два незалежні канали передачі даних. Для коротких міських поїздок це може здатися зайвим. Втім, така конфігурація має низку потенційних переваг. Супутниковий зв'язок може використовуватися для обміну інформацією між автомобілями, побудови маршрутів, віддаленої технічної підтримки або інших сервісів, які не залежать від покриття мобільних операторів.

Що відомо про запуск Cybercab

Tesla поки не повідомила, коли Cybercab з'явиться на дорогах у більшій кількості. Наразі парк роботаксі компанії залишається дуже невеликим.

За даними ресурсу Robotaxi Tracker, сьогодні Tesla експлуатує лише 39 повністю автономних автомобілів, які перевозять пасажирів без водія-наглядача. Якщо враховувати машини, у яких присутній оператор безпеки, загальна кількість роботаксі досягає 770 одиниць.

Інтеграція Starlink також демонструє дедалі тіснішу взаємодію між компаніями Ілона Маска. Використання супутникової мережі SpaceX у транспорті Tesla потенційно дозволяє не лише розширити можливості автономних автомобілів, а й поєднати екосистеми двох бізнесів навколо єдиної інфраструктури зв'язку.