В китайских социальных сетях появилась запись с видеокамер, на которой зафиксирована Tesla Model Y, пытающаяся припарковаться, а затем внезапно ускоряющаяся и вылетающая на дорогу. Автомобиль стремительно набирает скорость, маневрирует и выезжает на полосу встречного движения.

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Там она сбивает машину и мотоцикл и врезается в витрину через 30 секунд и 2,6 километра пройденного расстояния.

Tesla устроила ДТП в Китае: смотрите видео

Один из членов семьи находившегося за рулем 55-летнего гражданина заявил, что у водителя возникли проблемы с тормозной системой. Сам водитель остался в живых, получив некоторые травмы.

Реакция компании на ДТП и расследование

В Tesla заявили, что записи с бортового компьютера конкретного автомобиля свидетельствуют о том что тормозной педаль не применяли во время инцидента, наоборот, значительную часть времени нажимали педаль газа. При этом видео с камер наблюдения свидетельствует о том что тормозные огни все же зажигались, но на очень короткое время.

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Полиция работает с независимым экспертным агентством по оценке данных электромобиля и видео для выяснения объективных обстоятельств происшествия. Tesla неоднократно обвинялась в сбоях систем электромобилей как в Китае, так и за его пределами, в том числе в США. На это в компании отвечали, что "непредвиденные ускорения" в электромобилях не зарегистрированы.

По оценкам Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США, все ускорения такого рода в Tesla случались по вине водителей и никак не связаны с конструкцией или автоматикой самих автомобилей. В NHTSA напомнили: ежегодно в США случаются 16 тысяч аварий, которые можно было бы предотвратить – из-за того, что водители путают педали тормоза и газа.

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