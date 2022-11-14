В китайських соціальних мережах з'явився запис із відеокамер, на якому зафіксована Tesla Model Y, що намагається припаркуватися, а потім раптово прискорюється і вилітає на дорогу. Автівка стрімко набирає швидкість, маневрує та виїжджає на смугу зустрічного руху.

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Там вона збиває машину та мотоцикл і врізається у вітрину через 30 секунд і 2,6 кілометра пройденої відстані.

Tesla влаштувала ДТП у Китаї: дивіться відео

Один із членів сім'ї 55-річного громадянина, який перебував за кермом, заявив, що у водія виникли проблеми з гальмівною системою. Сам водій залишився живий, отримавши деякі травми.

Реакція компанії на ДТП та розслідування

У Tesla заявили, що записи з бортового комп'ютера конкретного автомобіля свідчать про те, що педаль гальма не застосовували під час інциденту, навпаки, значну частину часу натискали педаль газу. При цьому відео з камер спостереження свідчить про те, що гальмівні вогні все ж таки запалювалися, але на дуже короткий час.

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Поліція працює з незалежним експертним агентством для оцінки даних електромобіля і відео для з'ясування об'єктивних обставин події. Tesla неодноразово звинувачували у збоях систем електромобілів як у Китаї, так і за його межами, зокрема в США. На це в компанії відповідали, що "непередбачені прискорення" в електромобілях не зареєстровано.

За оцінками Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) США, всі прискорення такого роду в Tesla траплялися з вини водіїв і ніяк не пов'язані з конструкцією або автоматикою самих автомобілів. У NHTSA нагадали: щорічно в США трапляються 16 тисяч аварій, яким можна було б запобігти – через те, що водії плутають педалі гальма і газу.

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