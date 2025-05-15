Чего теперь хочет Трамп

Дональд Трамп заявил, что попросил генерального директора Apple Тима Кука прекратить расширение производства iPhone в Индии. Это произошло после того, как ранее в этом месяце Кук объявил, что компания начнет импортировать смартфоны, произведенные в Индии, чтобы удовлетворить внутренний спрос, но избежать высоких пошлин, наложенных на Китай, сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Президент выразил свое недовольство по этому поводу во время выступления на бизнес-саммите в Катаре. По его словам, он встречался с Куком и призвал не строить новые объекты в Индии, а взамен усилить производство в США.

Я сказал ему: "Тим, ты мой друг, я относился к тебе очень хорошо. Ты имеешь 500 миллиардов долларов, но сейчас я слышу, что ты строишь по всей Индии. Я не хочу, чтобы ты строил в Индии. Ты можешь строить в Индии, если хочешь заботиться об Индии, потому что Индия – одна из стран с самыми высокими тарифами в мире,

– процитировал сам себя Трамп.

Он, по-прежнему, активно выступает за то, чтобы производства локализовывались в США, а не переносились в другие страны. Трамп добавил, что Apple теперь, после его просьбы, будет расширять производство в США, хотя конкретных сроков или деталей он не озвучил.

В Apple это заявление не комментировали и вряд ли будут. В феврале компания сообщила, что в течение четырех лет планирует инвестировать 500 миллиардов долларов в производство в США, открывая новые мощности, создавая новые подразделения, трудоустраивая более 20 000 человек и основывая собственную производственную академию. В частности эти деньги предназначены для развития искусственного интеллекта, серверных комплексов, чипов и навыков студентов и работников.

Заявления Трампа прозвучали на следующий день после того, как Индия одобрила инвестиционный проект Foxconn стоимостью 435 миллионов долларов, в рамках которого планируется производство чипов Apple на территории страны. Foxconn и сама Apple имеют амбициозные планы расширить присутствие в Индии и уменьшить зависимость от китайских производственных мощностей.