Чого тепер хоче Трамп

Дональд Трамп заявив, що попросив генерального директора Apple Тіма Кука припинити розширення виробництва iPhone в Індії. Це сталося після того, як раніше цього місяця Кук оголосив, що компанія почне імпортувати смартфони, вироблені в Індії, щоб задовольнити внутрішній попит, але уникнути високих мит, накладених на Китай, повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

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Президент висловив своє незадоволення з цього приводу під час виступу на бізнес-саміті в Катарі. За його словами, він зустрічався з Куком і закликав не будувати нові об'єкти в Індії, а натомість посилити виробництво в США.

Я сказав йому: "Тіме, ти мій друг, я ставився до тебе дуже добре. Ти маєш 500 мільярдів доларів, але зараз я чую, що ти будуєш по всій Індії. Я не хочу, щоб ти будував в Індії. Ти можеш будувати в Індії, якщо хочеш піклуватися про Індію, тому що Індія – одна з країн з найвищими тарифами у світі,

– процитував сам себе Трамп.

Він, як і раніше, активно виступає за те, щоб виробництва локалізовувались у США, а не переносилися в інші країни. Трамп додав, що Apple тепер, після його прохання, розширюватиме виробництво в США, хоча конкретних термінів чи деталей він не озвучив.

В Apple цю заяву не коментували і навряд чи будуть. У лютому компанія повідомила, що протягом чотирьох років планує інвестувати 500 мільярдів доларів у виробництво в США, відкриваючи нові потужності, створюючи нові підрозділи, працевлаштовуючи понад 20 000 людей і засновуючи власну виробничу академію. Зокрема ці гроші призначені для розвитку штучного інтелекту, серверних комплексів, чипів і навичок студентів та працівників.

Заяви Трампа пролунали на наступний день після того, як Індія схвалила інвестиційний проєкт Foxconn вартістю 435 мільйонів доларів, у межах якого планується виробництво чипів Apple на території країни. Foxconn і сама Apple мають амбітні плани розширити присутність в Індії та зменшити залежність від китайських виробничих потужностей.