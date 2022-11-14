Сколько SpaceX заплатила за рекламу

По мнению источников из действующих и бывших сотрудников социальной сети, специальный пакет, приобретенный SpaceX, предусматривает расходы более 250 тысяч долларов. Реклама будет демонстрироваться поверх основной ленты полный день. В настоящее время Маску критически важно продавать больше рекламы внутри Twitter, в которой насчитывается около 237,8 миллионов ежедневных пользователей.

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Впрочем, даже крупная рекламная кампания Starlink не заменит многочисленных клиентов, заморозивших расходы на рекламу в Twitter или даже ушедших с платформы полностью после покупки социальной сети Маском.

Уже известно, что расходы на рекламу заморозили следующие компании:

General Motors,

Audi,

Volkswagen,

General Mills,

Pfizer,

United Airlines.

Причиной такого решения стал всплеск неприемлемых публикаций на платформе и нашествие фейковых аккаунтов, которые маскируются под официальные благодаря подписке Twitter Blue. Кстати, известное рекламное агентство Interpublic Group также порекомендовало своим клиентам приостановить рекламу в соцсети. Важно отметить, что именно рекламные доходы составляют 90% всех доходов Twitter.

Проблемы новой подписки

Напомним, что в рамках Twitter Blue каждый аккаунт получает синюю галочку верификации всего за 8 долларов без фактической проверки. Это уже привело к хаосу и путанице на просторах твиттера. Некоторые кейсы требуют особого внимания.

К примеру, аккаунт-клон фармацевтического гиганта Eli Lilly создал производителю лекарств большие проблемы, опубликовав пост о бесплатной раздаче инсулина. Пост стал вирусным, а акции компании заметно упали в цене после того, как был опубликован фейк. Пострадали и другие большие бизнесы.

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Безумие продолжается

В выходные Маск написал, что Twitter является самым большим в сети источником кликов для переходов на другие сайты и приложения, но его быстро поправили бывшие сотрудники и эксперты отрасли. Они подчеркнули, что социальная сеть создает гораздо меньше исходящего трафика, чем Facebook, LinkedIn и другие, после чего Маску пришлось скорректировать твит, а затем и вовсе удалить его.

На встрече с сотрудниками компании на прошлой неделе Маск заявил, что не исключено банкротство социальной сети, как в связи с выходом рекламодателей из платформы, так и на фоне всеобщего экономического кризиса.

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