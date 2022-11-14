Скільки SpaceX заплатила за рекламу

На думку джерел з-поміж чинних і колишніх співробітників соціальної мережі, спеціальний пакет, придбаний SpaceX, передбачає витрати понад 250 тисяч доларів. Реклама демонструватиметься поверх основної стрічки повний день. Наразі Маску критично важливо продавати більше реклами всередині Twitter, у якій налічується близько 237,8 мільйона щоденних користувачів.

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Утім, навіть велика рекламна кампанія Starlink не замінить численних клієнтів, які заморозили витрати на рекламу в Twitter або навіть пішли з платформи повністю після купівлі соціальної мережі Маском.

Вже відомо, що витрати на рекламу заморозили такі компанії:

General Motors,

Audi,

Volkswagen,

General Mills,

Pfizer,

United Airlines.

Причиною такого рішення став сплеск неприйнятних публікацій на платформі та нашестя фейкових акаунтів, які маскуються під офіційні завдяки підписці Twitter Blue. До речі, відоме рекламне агентство Interpublic Group також порекомендувало своїм клієнтам призупинити рекламу в соцмережі. Важливо зазначити, що саме рекламні доходи становлять 90% усіх доходів Twitter.

Проблеми нової підписки

Нагадаємо, що в рамках Twitter Blue кожен акаунт отримує синю галочку верифікації всього за 8 доларів без фактичної перевірки. Це вже призвело до хаосу та плутанини на просторах твітеру. Деякі кейси вимагають особливої уваги.

Наприклад, акаунт-клон фармацевтичного гіганта Eli Lilly створив виробнику ліків великі проблеми, опублікувавши пост про безкоштовну роздачу інсуліну. Пост став вірусним, а акції компанії помітно впали в ціні після того, як було опубліковано фейк. Постраждали й інші величезні бізнеси.

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Божевілля триває

У вихідні Маск написав, що Twitter є найбільшим у мережі джерелом кліків для переходів на інші сайти і додатки, але його швидко поправили колишні співробітники та експерти галузі. Вони наголосили, що соціальна мережа створює набагато менше вихідного трафіку, ніж Facebook, LinkedIn та інші, після чого Маску довелося скорегувати твіт, а потім і зовсім видалити його.

На зустрічі зі співробітниками компанії минулого тижня Маск заявив, що не виключено банкрутство соціальної мережі, як у зв'язку з виходом рекламодавців із платформи, так і на тлі загальної економічної кризи.

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